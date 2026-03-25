Petrolde düşüş başladı: 100 doların altına geriledi

Enerji krizi sürüyor...

Orta Doğu'daki gerilime ilişkin ateşkes beklentileri, petrol fiyatlarını aşağı çekti.

100 DOLARIN ALTINA GERİLEDİ

Küresel petrol piyasalarında son günlerde sert dalgalanmalar yaşanırken, fiyatlar yeniden 100 doların altına geriledi.

WTI ham petrol vadeli işlemleri, Washington'ın İran'la savaşı sona erdirmek için diplomatik çabalar sürdürdüğüne dair haberler arasında, önceki seansın kazanımlarını tersine çevirerek yaklaşık yüzde 4 düşüşle varil başına 87 doların altına geriledi.

Brent petrol ise 93 dolara kadar düştü.

99 SEVİYELERİNDE İŞLEM GÖRÜYOR

Şu anda ise Brent petrol 99 seviyelerinden işlem görüyor.

ATEŞKES İDDİALARI GÜÇLENİYOR

İsrail medyası, ABD'nin görüşmeleri kolaylaştırmak için bir aylık ateşkes aradığını belirtirken, New York Times, Washington'ın İran'a çatışmayı çözmek için 15 maddelik bir öneri gönderdiğini bildirdi.

Bu gelişmeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü gevşetme seçeneklerini değerlendirirken bölgeye yaklaşık 2 bin asker konuşlandırma emri vermesinin ardından Orta Doğu'da daha fazla gerginliğin yaşanabileceği endişelerini gölgede bıraktı.

DÜN YÜKSELİŞE GEÇMİŞTİ

Dün, Tahran'ın ABD ile müzakerelere girmediğini ve Boğaz'da normal denizcilik koşullarını yeniden sağlamaya niyeti olmadığını belirtmesinin ardından petrol fiyatları, yaklaşık yüzde 5 yükselmişti.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ABD müttefikleri ise İran'a karşı çatışmaya katılmaya hazır olduklarını ifade etmişti.