Peugeot ile Fiat Chrysler birleşti

Fransız otomotiv şirketi Peugeot ile İtalyan-Amerikan otomotiv şirketi Fiat, aynı çatı altına girdi. Yeni firma Stellantis adını aldı.

Otomotiv sektöründe büyük birleşme sonunda gerçekleşti.

Fransız otomotiv şirketi Peugeot S.A. (PSA) ile İtalyan-Amerikan otomotiv şirketi Fiat Chrysler (FCA) arasında birleşme görüşmeleri olumlu sonuçlandı.

İki şirketin birleşmesi için hazırlıklar uzun süredir yapılıyordu. Konuyla ilgili kamuoyuna ilk açıklama, Ekim 2019'da yapılmıştı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK 4. OTOMOTİV ŞİRKETİ

Stellantis adını alan yeni firmanın, dünyanın en büyük dördüncü otomotiv şirketi olacağı belirtildi.

Stellantis, Peugeout CEO'su Carlos Tavares tarafından yönetilecek.

400 BİN ÇALIŞANI OLACAK

Yaklaşık 400 bin çalışana sahip olacak Stellantis'in CEO'su Tavares, salı günü basına bir açıklama yapacak.

Şirketin hisse senetleri pazartesi günü Milano ve Paris borsalarında salı gününden itibaren de New York borsasında işlem görecek.

Koronavirüs pandemisi öncesinde yıllık 8 milyon araç satışına sahip olan PSA ile FCA'nın yıllık cirosu 170 milyar euroyu geçiyor. 2019 yılında bu sayıları sadece Volkswagen, Toyota ve Renault-Nissan-Mitsubishi ortaklığı geçmeyi başarmıştı.

HANGİ ŞİRKET HANGİ MARKAYA SAHİP