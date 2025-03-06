Peynirde oynanan oyunlar ifşa oldu

Özel Haber

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesine 35 firma katıldı. Listelerden ilkindeki hileli ürün sayısı 1.052'ye ve ikincisi 95'e yükseldi.

Bu kez Kayseri, Kütahya, Afyonkarahisar, Adana, Zonguldak, Mersin, İstanbul, Bilecik, Balıkesir, Aydın firmaları gıda ürünlerinde yaptıkları taklitlerle listede yer aldı.

ERİTME PEYNİR, BEYAZ PEYNİR VE KAŞAR PEYNİRDE YAĞ ORANI DÜŞÜK

Az ve tam yağlı eritme peynirin, tam yağlı taze beyaz peyniri, kahvaltılık tost peyniri ve tam yağlı kayar peynirin yağ oranı düşük kaldı.

Peynirlerde bitkisel yağ tespit edildi.

AYÇEKİRDEĞİNDEN FISTIKLI BAKLAVA

Fıstıklı baklavada ay çekirdeği tespit edildi.

ZEYTİNYAĞINA TOHUM YAĞI

Zeytinyağına tohum yağı karıştırıldı.

SUCUKTA KANATLI ETİ

Isıl işlem görmüş sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti görüldü.

Soslu tavuk köfte harcında sakatat (taşlık) tespit edildi.

TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR LİSTESİ