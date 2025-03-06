Peynirde oynanan oyunlar ifşa oldu

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesine 35 firma katıldı. Listelerden ilkindeki hileli ürün sayısı 1.052'ye ve ikincisi 95'e yükseldi.
Bu kez Kayseri, Kütahya, Afyonkarahisar, Adana, Zonguldak, Mersin, İstanbul, Bilecik, Balıkesir, Aydın firmaları gıda ürünlerinde yaptıkları taklitlerle listede yer aldı.
ERİTME PEYNİR, BEYAZ PEYNİR VE KAŞAR PEYNİRDE YAĞ ORANI DÜŞÜK
Az ve tam yağlı eritme peynirin, tam yağlı taze beyaz peyniri, kahvaltılık tost peyniri ve tam yağlı kayar peynirin yağ oranı düşük kaldı.
Peynirlerde bitkisel yağ tespit edildi.
AYÇEKİRDEĞİNDEN FISTIKLI BAKLAVA
Fıstıklı baklavada ay çekirdeği tespit edildi.
ZEYTİNYAĞINA TOHUM YAĞI
Zeytinyağına tohum yağı karıştırıldı.
SUCUKTA KANATLI ETİ
Isıl işlem görmüş sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti görüldü.
Soslu tavuk köfte harcında sakatat (taşlık) tespit edildi.
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