Peynirdeki oyunlar Tarım Bakanlığı'nın listelerine yansıdı

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sağlığı tehlikeye atan ürünler listesinde sıklıkla ismi geçen antifungal yani mantar önleyici bir madde olan "natamisin" tespiti uzmanları tedirgin etti.

Peynirlere küflenmeyi ve bozulmayı önleyici natamisin maddesi insan sağlığını tehdit ediyor.

Uzmanlar, hileli ürünlere daha çok natamisin maddesinin dozu aşılarak ilave edildiğini gördüklerini ifade ediyor.

PEYNİRDE YAPILAN OYUNLAR

Peynir üretiminde hile yapılırken en çok bitkisel yağlar, nişasta ve jelatin eklendiğini belirten uzmanlar, satılan peynirlerin standartlarda belirtilen veya etiket üzerinde belirtilenden daha düşük oranda yağ içerdiği aktarılıyor.

Peynirin kıvamını tutturabilmek için nişasta ve jelatin ekleniyor.

Peynirin raf ömrünü uzatmak ve küflenmesini önlemek içinse natamisin kullanılıyor.

Bu şartlarda üzerinde oyunlar oynana peynirin protein değeri düşüyor ve besin profili bozuluyor.

Koyun sütü ya da manda sütü ile yapıldığı iddia edilen peynirde ise bu sütlerin olmadığı ve inek sütünün tespit edildiği durumlara da rastlanıyor.

Sütte sağlıksız trans yaplar kullanılabiliyor.

Peynirde bitkisel yağ kullanılıyor, yağ oranı düşük düzeyde kalıyor.

İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLI

Bu ürünün kullanılmasına izin verilen dozun çok aşıldığını belirten uzmanlara göre, fazla natamisin insan sağlığına zararlı.

Bu peynirleri tüketenlerin ciltte döküntü, şişlik ve kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlar vermesi ve sindirim sistemi rahatsızlıkları yaşaması mümkün.

Kalp rahatsızlıkları ve vitamin eksikliği de yaşanacak olumsuzluklar arasında yer alıyor.

Gözle teması tahrişe neden oluyor.

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