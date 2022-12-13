Pirinçte gümrük vergisi kaldırıldı

Temel gıda tüketim maddelerinden pirinçte, hangi ülkeden ithal edilirse edilsin gümrük vergisi sıfırlandı.

Fahiş fiyat artışına karşı gıda ürünlerinin iç pazarda ucuzlaması için alınan kararlara bir yenisi daha eklendi.

Pirinç ve çeltik ithalatına uygulanmakta olan gümrük vergisi, menşe ülke fark etmeksizin 31 Ağustos 2023 tarihine kadar sıfırlandı.

Pirinç çeşitleri ve çeltik ithalatına gümrük vergisi yok

Resmi Gazete'de yayınlanan "ithalat rejimi kararında değişiklik yapılmasına" dair Cumhurbaşkanı kararıyla, pirinç çeşitleri ve çeltik ithalatının menşe ülkelere göre gümrük vergilerini belirleyen listeye bir dip not eklendi.

Karar 31 Ağustos 2023'e kadar geçerli

Dipnot uyarınca söz konusu ithalata uygulanmakta olan gümrük vergilerii 31 Ağustos 2023 tarihine kadar sıfırlandı.

Kararı, Ticaret Bakanlığı yürütecek ve karar bugünden itibaren geçerli sayılacak.