Piyasada gözler Merkez Bankası'nın New York'ta düzenleyeceği 'Yatırımcı Günleri'ne çevrildi TCMB, bugün New York'ta yatırımcı toplantıları düzenleyecek. Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın katılacağı toplantılarda, büyüklüğü 50 trilyon doları bulan dünyanın en büyük yatırım fonları ile buluşulacak.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ABD'de ilk kez düzenleyeceği "Yatırım Günleri" toplantısı, bugün gerçekleştirilecek.

ABD'li yatırımcıların talep ettiği toplantıya TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan katılım gösterecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, toplantılara online katılacak.

Piyasaların gözü toplantıdan gelecek mesajlarda

Bugün gözler, Merkez Bankası'nın bu hafta New York'ta başlayacak olan "Yatırımcı Günleri" toplantılarına çevrildi.

Erkan ve TCMB yöneticileri burada, büyüklüğü 50 trilyon doları bulan dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilci ile bir araya gelecek.

Analistler, toplantıdan gelecek olası haber akışının yurt içinde varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Toplantı konuları

Makroekonomi, para politikası, finansal piyasalar ve bankacılık gibi konularda ayrıntılı teknik sunumların yapılacağı toplantıda, geniş kapsamlı soru-cevap bölümleri de yer alacak.

Dolar/TL, 29,9720

Dolar/TL, dün önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 29,9245'ten günü kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 29,9720 seviyesinden işlem görüyor.

BIST 100 endeksi, 7.874,16 puanda

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,78 değer kazancıyla 7.874,16 puandan tamamladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.910 ve 8.060 seviyelerinin direnç, 7.820 ve 7.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Altın fiyatları

Altın fiyatları düştüğü seviyeden tekrar yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Ons altın 2 bin 32 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise 1.961 lirada.

İstanbul Kapalıçarşı’da serbest piyasada çeyrek altın 3 bin 325 liradan, Cumhuriyet altını 13 bin 550 liradan, tam altın 13 bin 303 liradan ve yarım altın ise 6 bin 651 liradan işlem görüyor.

Piyasaların gündemi

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verilerinin yanı sıra haftalık işsizlik maaşı başvuruları verilerinin takip edileceğini belirtiliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)