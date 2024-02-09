Piyasada risk iştahı arttı! Bitcoin 45 bin doları geçti Piyasada en fazla işlem gören kripto para birimi Bitcoin'in değeri, 7 günde yüzde 6'yı geçerek yatırımcısına kazandırdı.

AA

Kripto para birimi dünyanın finans sistemine girdi.

Kripto para birimlerinin yasal zeminde kullanılması için kanun çalışmaları sürüyor.

Ülkelerin merkez bankaları kendi dijital para birimlerini çıkarmaya hazırlanıyor.

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, küresel piyasalardaki risk iştihanın artması ve spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam etmesiyle yükselişe geçti.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin 45 bin 175 dolardan işlem görüyor.

Küresel kripto para piyasasının değeri 1 trilyon 703 milyar dolar

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 4,6 artarak 1 trilyon 703 milyar doları aştı.

Kripto para piyasasını Spot Bitcoin ETF'leri artırdı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 11 farklı spot Bitcoin ETF başvurusunu 11 Ocak'ta onaylamıştı. Bitcoin'in fiyatı, spot Bitcoin ETF'lerine yatırımların 9 gündür artışını sürdürmesiyle son 24 saatte yüzde 5'ten fazla değer kazandı.

Ekimden bu yana yüzde 70'ten fazla değer kazandı

Bitcoin, Ekim 2023'ten bu yana yüzde 70'ten fazla değer kazandı ancak Kasım 2021'deki 68 bin 990 dolar olan rekor seviyesinden hala çok uzakta bulunuyor.

Bitcoin'in fiyatı geçen yıl yaklaşık yüzde 157 değer kazanmıştı.

Yarılanma (halving) süreci Bitcoin'i katlayacak

Analistler, nisanda gerçekleşecek ve yeni Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) süreci nedeniyle kripto paranın fiyatındaki yukarı yönlü ivmenin sürebileceğine işaret ediyor.

Ethereum 2 bin 441 dolarda

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 2,7 değer kazanarak 2 bin 441 dolar seviyesine ulaştı. Ethereum da 2021'de 4 bin doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)