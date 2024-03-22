Piyasalar 22 Mart'ta güne dalgalı başladı

AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 45'ten yüzde 50'ya çıkardı.
Merkez, faizi ilk açıkladığında de altın ve döviz piyasasında aşağı yönlü harekete neden oldu.
Güne 2 bin 299 liradan başlayan gram altın 2 bin 271 liraya, güne 32,4208'den başlayan dolar ile 32,0624 dolara kadar geriledi.
Günün ilk saat yerinde piyasalar
Dolar/TL yüzde 0,4 arttı / 32,1507
Euro/TL yüzde 0,3 arttı / 34,8880
Gram altın yatay / 2 bin 246 lira
Ons altın yüzde 0,4 düştü / 2 bin 173 dolar
Brent petrol -yüzde 0,4 düştü 84,7 dolar
Bitcoin yüzde 1,4 düştü 66 bin 485 dolar
VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı güne yatay seyirle 10.150,50 puandan başladı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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