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Piyasalar 22 Mart'ta güne dalgalı başladı

Piyasalar 22 Mart'ta güne dalgalı başladı Yurt dışında Fed'in faizi sabit tutması ve yurt içinde de Merkez Bankası'nın faizi beklentilerin üstünde 500 puan yükselterek yüzde 50'ye çıkarması sonucunla düşüşe geçen altın bugüne yatış seyirle, dolar ise yükselişle başlangıç yaptı.