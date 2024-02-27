Piyasalar büyüme, dış ticaret ve enflasyon verilerini bekliyor Ekonomide gözler, birbiri ardına açıklanacak istatistiklere odaklandı. Geçen yılın ve son çeyreğin büyüme verileri, şubat ayı enflasyonu ve ihracatı açıklanacak en önemli veriler olarak öne çıkıyor.

AA

Bu hafta, hafta sonu ve önümüzdeki hafta başı Türkiye ekonomisi için önemli veriler üst üste açıklanacak.

Ekonomi, şubat ayının son günleri ile mart ayının ilk haftasını yoğun veri gündemiyle geçirecek.

Hafta içinde perşembe günü 2023 yılı büyüme rakamları, cumartesi günü şubat ayı dış ticaret, 4 Mart Pazartesi günü de enflasyon verileri kamuoyuyla paylaşılacak.

8. Yargı Paketi görüşülüyor

TBMM Genel Kurulu bugün toplanarak, emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8. Yargı Paketi'ni görüşecek.

Teklife göre, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt, terörizmin finansmanı suçlarının bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde kayyım atanmasına karar verildiğinde, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bu görevi üstlenebilecek. Ayrıca, deprem bölgesinde sanayi altyapısına yönelik desteğin süresi uzatılacak.

2023 büyüme verileri 29 Şubat'ta açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), perşembe günü de geçen yılın 4. çeyreği ve 2023 yılına ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıklayacak.

Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9 ile beklentilerin üzerinde büyüme kaydetmişti. Böylece ülke ekonomisi üst üste 13 çeyrek büyüme performansı sergilemişti.

Üretim yöntemiyle GSYH tahmini, geçen yılın üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 79,8 artarak 7 trilyon 681 milyar 432 milyon liraya yükselmişti.

Şubat ayı ihracat verileri 2 Mart'ta açıklanacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ile 2 Mart Cumartesi günü Adıyaman'da şubat ayı ihracat verilerini açıklaması planlanıyor. Bolat, bir önceki aya ilişkin, "Ocakta ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artarak 20 milyar 28 milyon dolar oldu. Tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat rekorunu kırdık." değerlendirmelerinde bulunmuştu.

Büyüme beklentileri

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, GSYH'nin geçen yılın 4'üncü çeyreğinde yüzde 3,97 arttığını tahmin etti.

Şubat enflasyonu 4 Mart'ta yayınlanacak

Büyüme ve dış ticaret verilerinin ardından yeni haftayla birlikte gözler enflasyon verilerine çevrilecek. TÜİK, 4 Mart Pazartesi günü şubat ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklayacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)