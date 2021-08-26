Piyasalarda Dolar/TL hareketleri takip ediliyor

Dolar/TL, küresel piyasalarda doların hafta başında mayıstan bu yana en sert değer kaybını yaşadı. Dolar/TL, 8,4'ün de altındaki seviyesiyle düşüş yönlü işlem görmeyi sürdürüyor.

Dolar/TL'de düşüşe destek veren unsurlar arasında turizmdeki canlı seyirle yaşanan düşük cari açık beklentisi ve küresel piyasalarda dolarda yaşanan değer kaybı yer alıyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tahvil alımlarını azaltacağına yönelik endişelerin azalması yatırımcıları rahatlattı. Küresel piyasalarda risk iştahı artarken dolar da son dönemdeki sert kazanımlarının ardından değer kaybetmeye başladı.

JACKSON HOLE TOPLANTISI BEKLENİYOR

Fed geleneksel olarak Jackson Hole'da düzenlenen yıllık ekonomi toplantısını cuma günü yapacak. Dikkatler Fed'in varlık alımlarını azaltma takvimine yönelik herhangi bir ipucu için Fed Başkanı Jerome Powell'ın etkinlikte yapacağı açıklamalara çevrilmiş durumda.

DOLARIN DÜŞÜŞÜNDEKİ ETKENLERDEN BİRİ DELTA VARYANTI

Dolar koronavirüsün daha bulaşıcı Delta varyantının küresel ekonomik toparlanmayı rayından çıkaramayacağı beklentisiyle benzer para birimleri karşısında bir haftanın en düşük seviyesine yakın seyrediyor.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİNE BAKILACAK

İç piyasada ise bugün, TCMB'nin saat 14.30'da açıklayacağı haftalık para banka ve rezerv istatistikleri takip edilecek. Dış gündemde ise TSİ ile saat 15.30'da açıklanacak ABD ikinci çeyrek GSYH verileri ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları izleniyor.

BİR BANKA YETKİLİSİ DOLAR/TL HAREKETLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Doların küresel değer kaybının devam etmesi risk iştahını canlı tutuyor. TL'de bundan en iyi yararlanabilen para birimleri arasında. Düşüşlerin Jackson Hole'da aksi bir mesaj gelmemesi halinde önümüzdeki hafta cuma günü açıklanacak enflasyon verisine kadar devam edebileceğini düşünüyoruz.

DOLAR/TL'NİN 8,2'NİN ALTINA İNMESİ BEKLENİYOR

Teknik olarak dolar/TL'nin 8,3'ün altına 8,2'ye doğru düşüşünü sürdürmesini bekliyoruz. Burada en önemli gelişme 3 Eylül'de açıklanacak enflasyon verileri ve 23 Eylül'deki TCMB faiz kararı olacak. Para politikasında sorgulanacak bir adım atılmazsa Türk Lirası için yaz boyunca görüşümüz pozitif."

AFGANİSTAN'DAKİ SÜREÇ PİYASALARIN ODAĞINDA

Piyasalarda, Afganistan'daki süreç ve koronavirüs takip edilen diğer gelişmeler arasında yer alıyor.