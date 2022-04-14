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    Piyasalar, Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı

    Piyasalar, Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı

    TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak olan Para Politikası Kurulu, faiz kararını açıklayacak. Faiz oranının yüzde 14'te sabit kalması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2022 - 07:23
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    Geçen yıl son 4 toplantıda faiz oranını indiren, bu yıl da ilk 3 toplantıda sabit tutan TCMB, Başkan Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak.

    Beklentilere göre faiz sabit kalacak

    AA Finans'ın beklenti anketine katılan 18 ekonomistin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

    Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

    Reuters anketine katılan 18 ekonomistin tümü de nisan ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin sabit bırakılacağı görüşünde.

    Piyasalar, Merkez Bankası nın faiz kararına odaklandı #1

    Mart ayında da faiz sabit tutuldu

    Merkez Bankası geçen yılın son 4 toplantısında faizi 5 puan indirmiş, bu yılın ilk 3 toplantısında ise değişiklik yapmamıştı.

    Piyasalar, Merkez Bankası nın faiz kararına odaklandı #2

    Son toplantıda alınan kararlar

    Başkan Şahap Kavcıoğlu, mart sonu gerçekleştirilen genel kurulda, Liralaşma stratejisi kapsamında politika gözden geçirme sürecinde olduklarını bu nedenle faizi sabit bıraktıklarını söylemişti.

    Piyasalar, Merkez Bankası nın faiz kararına odaklandı #3

    2022'de Merkez Bankası'nın toplantı tarihleri

    14 Nisan 2022

    26 Mayıs 2022

    23 Haziran 2022

    21 Temmuz 2022

    18 Ağustos 2022

    22 Eylül 2022

    20 Ekim 2022

    24 Kasım 2022

    22 Aralık 2022



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