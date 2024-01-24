Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı! Döviz ve altında yükseliş sürdü Yarın açıklanacak TCMB politika faizi kararı öncesinde piyasalar yükselişini sürdürüyor. Politika faizinin yüzde 42,5'ten 250 baz puan artarak yüzde 45'e çıkması bekleniyor.

AA

ABD'den gelecek verilere odaklanan küresel piyasalar ılımlı seyrediyor.

Yurt içinde ise gözler, yarın (25 Ocak Perşembe) açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas'nın (TCMB) faiz oranına odaklandı.

Ekonomistlerle yapılan anketlere göre Merkez Bankası'nın faizi yüzde 250 artırması bekleniyor.

Ons altın bugüne kadar 2 bin 148 liraya kadar çıktı, yurt içinde ise gram altın en çok 1.992 lira oldu.

Döviz kuru

Bugün serbest piyasadaki döviz kuru şöyle:

Dolar: 30,2852 lira

Euro: 33,0254 lira

Sterlin: 38,6862 lira

Altın fiyatları

Ons altın 2 bin 23 dolarda.

İstanbul, Kapalıçarşı'daki serbest piyasada altın fiyatları ise şöyle:

Gram altın: 1.978 lira

Çeyrek altın: 3 bin 354 lira

Cumhuriyet altını: 13 bin 667 lira

Tam altın: 13 bin 417 lira

Yarım altın: 6 bin 708 lira

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)