Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı! Döviz ve altında yükseliş sürdü

ABD'den gelecek verilere odaklanan küresel piyasalar ılımlı seyrediyor.
Yurt içinde ise gözler, yarın (25 Ocak Perşembe) açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas'nın (TCMB) faiz oranına odaklandı.
Ekonomistlerle yapılan anketlere göre Merkez Bankası'nın faizi yüzde 250 artırması bekleniyor.
Ons altın bugüne kadar 2 bin 148 liraya kadar çıktı, yurt içinde ise gram altın en çok 1.992 lira oldu.
Döviz kuru
Bugün serbest piyasadaki döviz kuru şöyle:
Dolar: 30,2852 lira
Euro: 33,0254 lira
Sterlin: 38,6862 lira
Altın fiyatları
Ons altın 2 bin 23 dolarda.
İstanbul, Kapalıçarşı'daki serbest piyasada altın fiyatları ise şöyle:
Gram altın: 1.978 lira
Çeyrek altın: 3 bin 354 lira
Cumhuriyet altını: 13 bin 667 lira
Tam altın: 13 bin 417 lira
Yarım altın: 6 bin 708 liraHaber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış