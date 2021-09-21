Haberler

Ekonomi Haberleri

Piyasalar pürdikkat! Eylül 2021 FED faiz kararı açıklandı mı?

Piyasalar pürdikkat! Eylül 2021 FED faiz kararı açıklandı mı?

Küresel piyasaları şekillendirecek olan FED faiz kararı, Eylül ayı için belli olacak. Peki FED toplantısı ne zaman, faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte ayrıntılar...