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- Piyasalar pürdikkat! Eylül 2021 FED faiz kararı açıklandı mı?
Piyasalar pürdikkat! Eylül 2021 FED faiz kararı açıklandı mı?
Küresel piyasaları şekillendirecek olan FED faiz kararı, Eylül ayı için belli olacak. Peki FED toplantısı ne zaman, faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte ayrıntılar...
- Haber Merkezi
- 21.09.2021 - 12:08
- Güncelleme : 21.09.2021 - 12:19
Yurt içi ve yurt dışı piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına kilitlenmiş durumda...
Finansal piyasayı şekillendirecek FED toplantısının ardından döviz kurları nasıl etkilenecek merak ediliyor. Her dönem belli tarihler aralığında yapılan ABD merkez bankasının vereceği faiz kararı tüm dünya piyasalarını etkiliyor.
Peki FED Faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2021 Eylül FED faiz kararları açıklandı mı? İşte ayrıntılar...
FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?
FED faiz toplantısı 21-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. FED Başkanı Powell 22 Eylül saat 21:00 itibari ile faiz kararını açıklaması bekleniyor. Toplantı sonrası alınan karar kamuoyu ile paylaşılacak.
Fed, politika faizini değiştirmeyerek 0-0,25 aralığında sabit bırakmıştı.