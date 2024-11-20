Piyasalar TCMB'nin faiz kararını sekizinci kez sabit bırakmasını bekliyor

ANKA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayı politika faizi kararını yarın (21 Eylül 2024), saat 14.00’te açıklayacak.

Merkez Bankası, nisan ayından bu yana politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutuyor.

Piyasalar, yarın faizin sekizinci kez sabit tutulmasını bekliyor.

FAİZ, SEKİZ AYDIR YÜZDE 50 SEVİYESİNDE

Merkez Bankası sekiz aydır politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutuyor.

ANKETLER FAİZİN SABİT BIRAKILACAĞI YÖNÜNDE

TCMB’nin kasım ayına yönelik Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre; piyasa katılımcılarının faiz beklentisi ise yüzde 50 olarak tespit edildi.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ SERİSİ

Merkez Bankası; 2023 Haziran'da 650, temmuzda 250, ağustosta 750, eylülde 500, ekim ve kasım aylarında da 500'er, aralık ve ocak aylarında 250’şer olmak üzere 8 toplantıda toplam 3 bin 650 baz puan faiz artırmıştı.

2024 Şubat ayındaki yılın ikinci faiz kararında faizin sabit tutulması ile toplam 3 bin 650 baz puan faiz artış serisi devam etti. Mart ayında faiz 500 baz puan artırılarak politika faizi yüzde 50’ye çıkarıldı.

Nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül ve ekim ayında ise politika faizi sabit tutuldu. Merkez Bankası, Haziran 2023’te hükümet kurulduğundan beri 4 bin 150 baz puanlık faiz artışı yaptı.