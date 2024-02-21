Piyasalarda TCMB'nin yarınki faiz kararı öncesindeki veriler takip ediliyor Merkez Bankası şubat ayı politika faizi kararını yarın (22 Şubat) saat 14.00'te açıklayacak. Yapılan anketler faizin sabit kalmasını beklerken, PPK karar metninde yayınlanacak mesajlar merakla ediliyor.

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Dolar kademeli yükselişine devam ederken piyasalar, yarın açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını bekliyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) erken faiz indirimleri gerçekleştireceği beklentilerinin azalması küresel piyasalarda risk iştahını düşürdü.

Bugün iç gündemde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk ve Çinli şirketler arasında imzalanacak Giga Enerji Depolama Tesisi anlaşması törenine katılacak.

Fed'in toplantı tutanakları bugün yayınlanıyor

Küresel piyasalarda ise yatırımcılar, Fed'in para politikasını gevşetmeye ne zaman başlayacağına ilişkin ipucu edinmek üzere Fed'in bugün yayınlayacağı toplantı tutanaklarını da izleyecek.

Piyasalar, Fed'in bu yıl 92 baz puan faiz indirimi gerçekleştireceğini tahmin ediyor. Bu oran, Fed'in tahmini olan 75 baz puana yakın ve işlemcilerin yıl başında fiyatladıkları 150 baz puan indirimin oldukça altında. Hazine dün dört borçlanma gerçekleştirdi.

Hazine'nin borçlanma hedefi

Şubat ayında 250,2 milyar TL iç borçlanma hedefleyen Hazine, 210 milyar TL'ye yakın borçlanma ile aylık programını dün tamamladı. Hazine dün 41.4 ton altın karşılığı ile 80 milyar TL üzerinde borçlanmayı altın cinsi gerçekleştirdi. Hazine bu ay 3 milyar dolar eurobond da ihraç etmişti.

Ons altın yükseldi

Yükseliş eğilimini üst üste beşinci işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 2 bin 31 dolardan alıcı buluyor.

Dolar/TL kademeli artışını yükseltti

Dolar/TL, dün alıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 30,9083'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 30,9290 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar/TL, Eylül 2023'ten beri devam eden kademeli yükseliş trendini sürdürüyor.

Bu verilere göre TL, ocak ayında dolar karşısında yüzde 2,7 değer kaybetti.

Yıl başından bu yana ise TL'nin dolar karşısındaki kaybı ise yüzde 4,5 oldu.

Brent petrol azaldı

Orta Doğu'da yaşanan gerilim yakından takip edilirken, dün Brent petrolün varil fiyatı günü yüzde 1 azalışla 81,8 dolardan tamamlamasının ardından bugün önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 81,9 dolardan işlem görüyor.

Bankacılık sistemindeki likidite fazlası

Bankacılık sistemindeki likidite fazlası dün itibarıyla yaklaşık 220 milyar TL düzeyindeydi. TCMB, geçen yıl gerçekleşen genel seçimlerden bugüne 1 trilyon TL üzerinde likidite çekti.

Fazla likidite, parasal sıkılaştırmanın tam etkisinin piyasaya yansımasını engelleyebildiği için yakından takip ediliyor.

Bankacıların hesaplamalarına göre geçen hafta TCMB'nin toplam rezervleri 0,7 milyar dolar düşüşle 134.2 milyar dolara geriledi.

Hesaplamalar, net rezervlerin 0.3-0.5 milyar düşüşle 28.5 milyar dolar civarına gerilediğini gösteriyor.

Faiz kararı perşembe günü açıklanacak

İç piyasada bu hafta, perşembe günü açıklanacak TCMB faiz kararı ile dış piyasalarda Avrupa ve ABD merkez bankası faiz kararı tutanakları öne çıkan gündem maddeleri.

TCMB'nin faizi yüzde 45'te sabit tutması bekleniyor

TCMB'nin genel seçimler sonrası başladığı faiz artış döngüsünü Ocak 2024'te tamamladığı mesajlarının ardından Reuters anketinde, bu ay politika faizinin yüzde 45'te sabit kalması bekleniyor.

TCMB'nin ilk enflasyonda raporu "faiz düşüşü için erken" dedi

TCMB yılın ilk enflasyonda raporunda, politika faizinin dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyinde olduğu, faiz indirimini konuşmak için ise "erken" olduğu mesajını vermişti. Toplantıda daha uzun süre sıkı duruşa işaret edilmişti.

Bu kapsamda PPK metnindeki yönlendirmeler piyasalarda bu hafta yakından takip edilecek.