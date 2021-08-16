Piyasalar Fed'in mesajlarına odaklandı

Küresel piyasalarda bu hafta, Fed'in son toplantısına ilişkin tutanaklar takip edilecek.

Küresel piyasalarda, geçen hafta kırılan rekorların ardından bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ilişkin tutanaklar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların yanı sıra Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesi sonrası jeopolitik riskler de gündemin üst sıralarına yerleşti.

Analistler, bu hafta veri gündeminde ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve konut başlangıçları, Euro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyonun öne çıktığını belirterek, yurt içinde ise nispeten zayıf bir akış olduğunu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplantı tutanaklarının izleneceğini bildirdi.

ALTININ ONSU, YÜZDE 0,3'LÜK AZALIŞLA 1.774 DOLAR

Emtia fiyatında geçen hafta 1.688 dolarla yaklaşık 5 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından kayıplarını telafi eden altının onsu, bugün yüzde 0,3'lük azalışla 1.774 dolar seviyelerinde bulunuyor. Brent petrolün varil fiyatı ise geçen hafta 67-72 dolar bandında seyretmesinin ardından bugün yüzde 0,5'lik azalışla 69,6 dolardan işlem görüyor.

Yurt içinde geçen hafta açıklanan pozitif sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verilerinin yanı sıra TCMB de politika faizini yüzde 19 düzeyinde sabit tutarak, para politikasına ilişkin "sıkı duruş" mesajını korudu.

Bu gelişmelerle Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi üst üste 3'üncü haftasında da yükseldi ve haftalık bazda yüzde 0,9'luk artış kaydederek 1.447,64 puandan kapandı. Dolar/TL paritesi ise geçen hafta yüzde 1,2 değer kaybederek 8,5243'ten kapanmasının ardından yeni haftaya yatay başladı.

Analistler, yeni haftada yurt içinde veri akışının nispeten sakin olduğunu, TCMB'nin geçen hafta gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin özetin takip edileceğini belirterek, ABD ve Euro Bölgesi'nde açıklanacak verilerin yanı sıra jeopolitik gelişmeler ve Kovid-19 salgını kapsamındaki haber akışının pay piyasalarının yönünde etkili olacağını söyledi.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, temmuz ayı tarım ürünleri ÜFE

11.00 Türkiye, temmuz bütçe dengesi

15.30 ABD, ağustos ayı New York Fed İmalat Sanayi Endeksi