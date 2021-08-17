Piyasaları bugün yoğun veri gündemi bekliyor

Küresel piyasalarda dün karışık bir seyir izlenirken, bugün yatırımcıların odağında Fed Başkanı Powell'ın yapacağı konuşma ve açıklanacak veriler var.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmanın yanı sıra Euro Bölgesi'ndeki büyüme ve ABD'de ise perakende satışlar ve sanayi üretimi verileri de küresel piyasalar tarafından takip edilecek.

“POWELL, GEÇEN HAFTA AÇIKLANAN İSTİHDAM VE ENFLASYON VERİLERİNİN ARDINDAN İLK KEZ KONUŞACAK”

Fed Başkanı Jerome Powell, bugün öğretmen ve öğrencilerle geniş katılımlı düzenlenecek bir toplantıda konuşacak. Başkan Powell burada, ülkenin dört bir yanından toplantıya sanal olarak iştirak edecek katılımcıların sorularını yanıtlayacak. Geçen hafta açıklanan istihdam ve enflasyon verilerinin ardından ilk kez konuşacak olan Powell'ın açıklamalarında, gelecek dönem para politikasının seyrine ilişkin ipuçları aranacak.

Makroekonomik veri akışının da yoğun olduğu yeni günde, Euro Bölgesi'nde ikinci çeyrek büyüme, ABD'de ise temmuz ayı perakende satışlar ve sanayi üretimi verileri ile ekonomik gidişata yönelik sinyaller alınacak.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI SON BİR HAFTANIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Emtia tarafında küresel talebe ilişkin endişelerle Brent petrolün varil fiyatı, dün 67,9 dolarla son bir haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından bugün 69,2 dolardan işlem görüyor.

ALTININ ONS FİYATI DÜN YÜKSELİŞİNİ 5'İNCİ GÜNE TAŞIDI

Altının ons fiyatı ise artan risk algısının yatırımcıların güvenli liman olarak görülen varlıklara yönelmesi ile dün yükselişini 5'inci güne taşıdı ve yüzde 0,4'lük artışla 1.787,2 dolardan tamamladı. Bu seviye ile son 10 günün en yüksek kapanışını gerçekleştiren altının ons fiyatı, bugün 1.786 dolar seviyelerinde yatay hareket ediyor.

BORSA İSTANBUL, DÜNÜ KAZANÇLA KAPATTI

Yurt içinde dün bankacılık ve holding hisseleri öncülüğünde pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 değer kazancıyla 1.455,25 puandan tamamladı. Dolar/TL paritesi ise arka arkaya 3'üncü işlem gününde de gerileyerek dün 8,4399 ile 12 günün en düşük seviyesine inerken, bugün 8,46 seviyelerinde yatay seyrediyor.

“KÜRESEL PAY PİYASALARIYLA TL VARLIKLARI POZİTİF AYRIŞTI”

Analistler, küresel pay piyasalarında azalan risk iştahına karşın TL varlıkların pozitif ayrıştığına işaret ederek, bugün Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının gündemin odağında bulunduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik, Euro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de sanayi üretimi ile perakende satışların takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.440 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

09.00 İngiltere, haziran ayı işsizlik oranı

10.00 Türkiye, ocak-haziran yapı izin istatistikleri

12.00 Euro Bölgesi, ikinci çeyrek büyüme

14.30 Türkiye, haziran ayı Konut Fiyat Endeksi

15.30 ABD, temmuz ayı perakende satışlar

15.30 ABD, temmuz ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı

20.30 Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması