Polimer ve tereftalik asit üretimi projesine devlet desteği

Adana'da polimer ve tereftalik asit üretimi ile ilgili bir yatırım, istihdam oluşturacağı ve katma değerleri planlanarak desteklendi.

Sasa Polyester Sanayi AŞ'nin yaklaşık 11 milyar 271 milyon 788 bin 151 liralık sabit yatırımla Adana'da yapacağı saf tereftalik asit (PTA) ve polimer/cips üretimi tesisi yatırımının "proje bazlı devlet yardımı" uygulamasıyla desteklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI

Buna göre, Sasa Polyester Sanayi AŞ'nin, sabit yatırım tutarı 11 milyar 271 milyon 788 bin 151 lira olan PTA ve polimer/cips üretimi tesisi Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar'da belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde desteklenecek.

PROJENİN TAMAMLANMASI İÇİN EK SÜRE TANINABİLİR

Ağustos ayında başlayan yatırım 6 yıl içinde tamamlanacak. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı söz konusu sürenin yarısı kadar daha ek süre verebilecek.

PROJE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Projeyle 1.350 kişilik ilave istihdam ile 28 nitelikli personel çalıştırılması planlanıyor. Yatırımın süresi sonunda yılda 1 milyon 500 bin ton PTA, 665 bin ton da polimer/cips üretimi hedefleniyor.

SAĞLANACAK DESTEKLER

Karar kapsamında yatırımlar için gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi ve vergi indirimi yapılacak. Sigorta primi iş veren hissesi, 10 yıllık gelir vergisi stopajı, azami 30 milyon liralık nitelikli personel ve işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 50 milyon lirayı aşmamak üzere enerji tüketim harcamalarının yüzde 50'sini kapsayan enerji destekleri de sağlanacak.