Politika faizinde değişim beklenmiyor

Yarın TCMB Para Politikası Kurulu toplanarak haftalık politika faizini açıklayacak. Toplantıdan önce ekonomistler, konu ile ilgili yorum yaparak beklentilerini dile getirdi.

Ekonomistler, yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alınacak kararla politika faizinin sabit bırakılacağını, olası bir faiz artışının ise sürpriz olarak değerlendirileceğini belirtti.

TCMB, geçen ayki PPK toplantısında politika faizini 200 baz puanlık artışla yüzde 15'ten yüzde 17'ye çıkarmıştı.

BİR HAFTA VADELİ REPO İHALE FAİZ ORANININ SABİT BIRAKILACAĞI TAHMİN EDİLİYOR

Ekonomistler, yarın gerçekleştirilecek toplantıda, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının sabit bırakılacağını tahmin ediyor. TCMB'nin parasal duruştaki sıkılığı piyasaya göstermesi ve kredibilitesini güçlendirmesi adına ölçülü faiz artırımının da göz ardı edilmemesi gerektiğini söyleyen ekonomistler, karar metninde enflasyon ve dolarizasyona ilişkin verilecek mesajların yakından takip edileceğini dile getirdi.

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, aralık enflasyonunun yıllık yüzde 14,6 ile beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini, enflasyonun bu seviyesi ile gerçekleşen enflasyona göre hesaplanan politika reel faizinin yüzde 2,1 ve beklenen enflasyona göre hesaplanan reel faizin yüzde 5,6 seviyesinde bulunduğunu söyledi.

Bürümcekçi, "Nitekim, son haftalarda portföy ve swap girişlerinin süreklilik kazandığını izlemekteyiz. Buna karşılık, hane halkı dolarizasyonunun faizlerin yeni seviyesine rağmen devam etmesi henüz faizlerde arzulanan dengenin sağlanamadığını göstermektedir. Bu bağlamda, ocak ayı faiz karar açısından TCMB'nin yakın dönem enflasyon patikasını nasıl öngördüğü de kritik olacak. Ancak bunu en erken 28 Ocak'ta yayınlanacak Enflasyon Raporu'nda görebileceğiz." ifadelerini kullandı.

“TCMB'NİN ILIMLI BİR FAİZ ARTIŞI DENGELER AÇISINDAN OLUMLU OLACAK”

Bu ayki karara ilişkin anketlerin medyan beklentiyi, enflasyonun önümüzdeki dönemde yüzde 15 civarını fazla aşmayacağı öngörüsü ile TCMB'nin politika faizini bir süre bu seviyede tutacağı yönünde gösterdiğini dile getiren Bürümcekçi, "Gerek hane halkı dolarizasyonunun devam etmesi gerekse enflasyonda yukarı yönlü sürprizlerin devam edebileceğini düşündüğümden TCMB'nin ılımlı bir faiz artışı (en fazla 100 baz puan) ile artırım sürecini sonlandırmasının mevcut dengeler açısından daha doğru olacağını düşünüyorum." dedi.

"TAHMİNİMİZ POLİTİKA FAİZİNDE HERHANGİ BİR DEĞİŞİM OLMAMASI YOLUNDA "

Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Özlem Bayraktar Gökşen de kurum tahmininin piyasa medyan tahminine paralel, politika faizinde herhangi bir değişim olmaması yolunda olduğunu söyledi.

PPK'nın ilk olarak kasım ayında 475 baz puan faiz artırımı sonrasında geçen ay beklentinin üzerinde 200 baz puan faiz artırımı gerçekleştirdiğini hatırlatan Gökşen, "Ocak ayı toplantısında herhangi bir faiz değişikliği beklemiyor olmamıza rağmen, bir faiz artırımı ihtimalini de tamamen göz ardı etmiyoruz. Sürpriz olarak nitelendirilebilecek bir faiz artırımı kararı gelmesi durumunda, bir sonraki hafta yayınlanacak olan çeyrek dönemli TCMB Enflasyon Raporu'nda, enflasyon tahmin patikasının çok daha yüksek bir seviyeyi takip edilmesinin beklendiği anlaşılabilir." ifadelerini kullandı.

Gökşen, ​​​​​​​yıllık enflasyonun nisan ayında en yüksek seviyesine ulaşacağını ve yaklaşık yüzde 15,5 seviyelerini görebileceğini ve özellikle birikimli kur etkisi ve yüksek gıda fiyatları etkisinin devam edebileceğini belirtti.

"FAİZ ARTIRIMDAN BU YANA ENFLASYON DİNAMİKLERİNDE VE BEKLENTİLERİNDE ARZU ETTİĞİMİZ İYİLEŞME HALEN YAKALANAMADI"

Econs Kurucu Ortağı ve ekonomist Ferhat Yükseltürk ise TCMB'nin son aldığı 200 baz puanlık faiz artırımdan bu yana enflasyon dinamiklerinde ve beklentilerinde maalesef arzu edilen iyileşmenin halen yakalanamadığını belirtti.

“50 BAZ PUANLIK BİR İHTİYATİ FAİZ ARTIRIMI YAPILABİLİR”

Enflasyon beklentileri tarafında ise halen TCMB'nin son Enflasyon Raporu'nda belirtilen 2021 yıl sonu enflasyon beklentisi olan yüzde 9,4'ün oldukça üzerinde yüzde 11 seviyelerinde olduğunu hatırlatan Yükseltürk, "Nitekim ekim ayında yayınlanan enerji, ithal fiyatları ve gıda fiyatları varsayımlarına baktığımızda bu üç alanda da 2021 için riskler yukarı yönlü. Son olarak, yurt içi yerleşiklerin mevcuttaki artan faiz oranında dahi TL'ye ilgilerinin halen döviz ve altına kıyasla düşük kaldığını görüyoruz ki bu durum TL üzerindeki riskleri artırırken para politikasının etkinliğini de kısıtlamaya devam ediyor. Son toplantıdan bu yana yaşanan tüm gelişmelere ve artan yukarı yönlü riskleri dikkate aldığımda, TCMB'nin kararlı duruşunu piyasaya göstermesi ve kredibilitesini güçlendirmesi adına 50 baz puanlık bir ihtiyati faiz artırımı yapabileceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

“POLİTİKA FAİZİNDE DEĞİŞİKLİK BEKLEMİYORUM”

Spinn Danışmanlık Kurucu Ortağı ve ekonomist Özlem Derici Şengül de "Politika faizinde değişiklik beklemiyorum, iyi bir reel faiz veriyoruz şu anda. Enflasyon beklentilerinde çok hafif bir iyileşme de gördük. O yüzden TCMB, bekleyip görmeyi tercih edecektir." ifadelerini kullandı.