Politika faizinin yüzde 50'de sabit kalması bekleniyor Gelecek hafta gözler TCMB’nin faiz kararına çevrildi. Piyasalara Merkez Bankası'nın yüzde 50 olan politika faizinin mayıs toplantısında da 50 olarak kalması beklentisi hakim.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) nisan ayında politika faizini yüzde 50'de sabit tuttu.

Merkez Bankası'nın yeni toplantısı ise 23 Mayıs, Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yetkililerinin temkinli sözle yönlendirmelerine karşın ülkede açıklanan verilerin enflasyon endişelerini yatıştırmasıyla pozitif bir seyir izlenirken, gelecek hafta yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi.

BIST 100 endeksi haftayı rekorla tamamladı

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı 4,16 artışla 10.643,58 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 10.652,28 puana taşıdı.

AA Finans'ın beklenti anketi

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

Dolar/TL, haftayı bir önceki kapanışın yüzde 0,48 altında 32,1861’den tamamladı.

"Manşet enflasyonda belirgin bir düşüşün eşiğindeyiz"

TCMB Başkanı Fatih Karahan Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Katar Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, yılın ikinci yarısında koşulların dezenflasyonist olacağını belirterek, "Manşet enflasyonda belirgin bir düşüşün eşiğindeyiz." dedi.

Ayrıca, geçen hafta yurt içinde açıklanan verilere göre, Mart 2024'te cari işlemler hesabı 4 milyar 544 milyon dolar açık verdi.

TCMB'nin toplam rezervleri, 10 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 547 milyon dolar artarak 134 milyar 402 milyon dolara çıkarken, geçen hafta yaklaşık son 3 yılın en güçlü rezerv artışı kaydedildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)