Polonya, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı için Gazprom'a 7.6 milyar dolar ceza verdi

Polonya, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı için Gazprom'a 7.6 milyar dolar ceza verdi

Polonya, Rus enerji şirketi Gazprom'a, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattını idareden onay olmadan inşa ettiği gerekçesiyle 29 milyar zloti yani 7 milyar 610 bin dolar ceza verdiğini duyurdu.

Polonya Rekabet ve Tüketici Koruma İdaresi (UOKiK), Rus enerji şirketi Gazprom'a, Rus doğalgazını Almanya'ya taşıması planlanan Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattını idareden onay olmadan inşa ettiği için 29 milyar zloti yani 7 milyar 610 bin dolar ceza kesti.

BORU HATTININ FİNANSMANINDA YER ALAN ŞİRKETLER DE 61.4 MİLYON EURO CEZA YEDİ

UOKiK tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının finansmanında yer alan diğer 5 şirkete de 234 milyon zloti yani 61 milyon 400 bin euro para cezası verildiği belirtildi.

PROJENİN TOPLAM MALİYETİ 10 MİLYAR EURO

Toplam maliyetinin yaklaşık 10 milyar euro olması beklenen ve yüzde 94'ü tamamlanan projede, yılda 55 milyar metreküplük Rus doğalgazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler de var.

PROJENİN İNŞAATI ARALIK 2019’DA DURDURULDU

Şu anda idareden onay olmadan inşa ettiği gerekçesiyle ceza yazılan projenin inşaatı, ABD'nin "yaptırım tehditlerinin" ardından Aralık 2019'da durdurulmuştu.