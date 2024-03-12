Popülasyonu arttı! Karadeniz'de 'mavi yengeç' tehlikesi Mavi yengeçler ağları yırttığı için balıkçıların korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Son zamanlarda Karadeniz'de ağlara sık sık takılan mavi yengeç yöredeki balıkçıları ve çevrecileri endişelendiriyor.

AA

Ege ve Akdeniz’de sıkça görülen ve devasa boyutlara ulaşan mavi yengeçler, bir süredir Karadeniz’de de görülmeye başladı.

Boyları 22 santime kadar büyüyen ve ağları yırtması ile balıkçıları tedirgin eden "mavi yengeçler", Karadenizli balıkçıların ağlarına takılıyor.

Sık sık görülmeye başlayan mavi yengeçler, sayılarının artmasıyla birlikte hem merak uyandırdı hem de endişelendirdi.

Ağları yırtıp yakalanan balıkları denize bırakıyor

Büyük kıskaçları ile ağları delen ve yakalanan balıkların denize kaçmasına neden olan mavi yengeçler, balıkçıları ekonomik açıdan zarara uğratıyor.

Son dönemde ağlarda sıkça mavi yengece rastladıklarını ifade eden Samsunlu balıkçılar, canlı olarak muhafaza ettikleri mavi yengeci de tezgahta sergiliyor.

Mavi yengeçlerin balıkçıların ağlarına zarar verdiğini ifade eden balık satıcısı Onurcan Köse, şu ifadeleri kullandı:

Bu canlı yengeç, 19 Mayıs açıklarında ufak kayıkçıların attığı ağdan çıktı. Normalde mavi yengeçler Karadeniz’de pek görünmezken, 1 yıldır ağlarda görülmeye başlandı. Görünüş itibariyle dikkat çeken yengeçler her ne kadar güzel olsa da ağlarımıza zarar verip, balıkçılarımızı zarara uğratıyor. Son dönemde Karadeniz’de neden bu kadar fazla olduklarını bilemiyorum.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)