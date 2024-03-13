Ramazan Bayramı öncesinde 16 milyon emekliye toplam 48 milyar lira ikramiye ödenecek Türkiye'de bulunan 16 milyon emekliye Ramazan Bayramı'nda bayram ikramiyesi olarak 48 milyar lira ödeneceği, Kurban Bayramı'nda ödenecekler ile birlikte rakamın toplam 96 milyar liraya ulaşacağı belirtiliyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim öncesi emeklilerin 2 bin lira olan bayram ikramiyelerinin 3 bin liraya yükseltileceğini duyurdu.

Yasa teklifi, TBMM'de kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de de yayınlandı.

Yürürlüğe giren yasayla birlikte emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 3'er bin lira olmak üzere bu yıl iki kez toplamda 6 bin lira ikramiye alacak.

Bayramdan önceki hafta hesaplarda

İkramiyelerin bayramdan önce hesaplarda olacağı açıklandı.

Bu yıl Ramazan Bayramı'nın ilk günü 10 Nisan'a denk geliyor.

Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor.

Nisan ayının ilk haftasında yani 1-9 Nisan tarihleri arasında SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki tüm emeklilere ikramiyelerinin yatması bekleniyor.

Emeklilere ikramiye uygulamasının geçmişi

Emekliye bayram ikramiyesi ilk kez AK Parti yönetiminde başlatıldı.

2018'de 1.000 TL ile başlayan emeklilere bayram ikramiyeleri 2023'te 2 bin TL'ye çıkartılmıştı.

İkramiyeler 2024'te ise 2 bin TL'den yüzde 50 zamla 3 bin TL'ye çıkartıldı.

Bugüne kadar emeklilere toplamda 165 milyar lira bayram ikramiyesi verildiği, bu yıl da iki bayramda verilecek 96 milyar lira ile bu rakamın yaklaşık 260 milyar liraya çıkması bekleniyor.