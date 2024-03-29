Ramazan Bayramı tatili için ek otobüs seferleri düzenlendi! Otobüs biletleri fiyatları yüzde 20 arttı Birçok kişi seçimde oy kullanmak için şehir değiştirirken önümüzdeki Ramazan Bayramı tatili için de şehirler arası yolculuk planları arttı. Şu anda günde 11 bin otobüs seferi gerçekleştiriliyorken seçim ve bayram tatili ile birlikte sefer sayısı artırıldı.

AA

Otobüs seferleri biletlerinin tükenmesi üzerine alınan önlemlerle ilgili bilgi verildi.

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri ve Ramazan Bayramı tatili öncesi otobüs biletlerinin tükenmesi nedeniyle ek seferler düzenlendiğini açıkladı.

Yerel seçimler dolayısıyla bu hafta otobüs firmalarında hareketlilik olduğuna işaret eden Yıldırım, birçok kişinin seçimde oy kullanabilmek için şehir değiştirdiğini ve daha çok Anadolu'ya gidişler olduğunu söyledi.

"Normal seferlerde biletler tükendi"

Yıldırım, seçimde oy kullanmaya gidenlerden bir kısmının iznini Ramazan Bayramı tatili ile de birleştirebildiğini belirterek şöyle konuştu:

Önümüzdeki haftanın yarısından itibaren otobüs seferlerinde Ramazan Bayramı tatili yoğunluğu yaşanacak. Normal seferlerde biletler tükendi. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle otobüslere ek seferler düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu konuda bir düzenleme yaptı. Turizm araçlarının da yolcu taşımada kullanılması için geçici bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Düzenleme Ramazan Bayramı boyunca geçerli olacak.

"Günde ortalama 11 bin otobüs seferi düzenleniyor"

Ülke genelinde şu an günde ortalama 11 bin otobüs seferi düzenlendiğini dile getiren Yıldırım, şu ifadeyi kullandı.

Ramazan Bayramı tatili süresince düzenlenecek ek seferlerle günde yaklaşık 15 bin otobüs yolcu taşıyacak. Ek seferler daha çok Ramazan Bayramı öncesinde ve sonrasındaki 3 gün yoğunlaşacak.

"6,5 milyon kişi yolculuk yapacak"

Bu sürede yaklaşık 6,5 milyon kişinin otobüslerle seyahat etmesini bekliyoruz.

Otobüs biletleri fiyatlarında yaklaşık yüzde 20 artış

Otobüs firmalarının rekabetine de değinen Yıldırım, seçim ve Ramazan Bayramı öncesinde otobüs biletleri fiyatlarında yaklaşık yüzde 20 artış yaşandığını kaydetti.

Sürücü ve yolculara tavsiyeler

-Herkes daha dikkatli olmalı

Tatil süresince yollarda yoğunluk olacağını vurgulayan Yıldırım, başta otobüs sürücüleri olmak üzere trafiğe çıkan herkesin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

-Yorgun ve uykusuz yola çıkmayın

Yıldırım, zaman zaman otobüs kazalarının olduğunu belirterek, sürücülerin yorgun, uykusuz ve bakımsız araçlarla yola çıkmasının önüne geçildiğinde bunların da azalacağını dile getirdi.

-Emniyet kemeri takın

Seyahat edecek vatandaşların da emniyet kemeri takma konusunda özen göstermeleri gerektiğine dikkati çeken Yıldırım, bunun yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlattı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)