Ramazan denetimine takıldı! Bursa’da 2 zincir market mühürlendi Ramazan nedeni ile marketlerde denetimler sıklaşmıştı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde bu denetimlerin sonucu olarak iki zincir market üç gün süre ile kapatıldı.

DHA

Yılın 12 ayında yapılan denetimler, Ramazan ayında daha çok artırıldı.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar sırasında Bursa'nın İnegöl ilçesinde ihlal tekrarı tespit edilen 2 zincir market şubesi, 3 gün süre ile mühürlenerek faaliyeti durduruldu.

Zabıta görevlileri, yılın 12 ayı gerçekleştirdiği denetim faaliyetlerini Ramazan ayında artırarak sürdürüyor.

Bu çerçevede üst üste yapılan denetimler neticesinde tespit edilen ihlallere göz yumulmadı.

"Satışlar hassasiyetle inceleniyor"

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu denetimlerde; fahiş fiyat kontrolü, kasa-raf fiyatı uyuşmazlığı kontrolü, fiyat etiketi kontrolü, hijyen ve düzen, son kullanma tarihi kontrolü, UKOME kararlarının uygulanması kontrolü (yük indirme-bindirme saatlerine riayet), iş yeri açma ve çalışma ruhsat kontrolü, çevre-görüntü kirliliği, satıştan çekinmek ve eksik gramajlı ekmek satışı gibi hususlar hassasiyetle inceleniyor.

Faaliyetten men

Yapılan son denetimlerde yaya yolu işgali hususlarında kontroller yapılmış olup, 36 işletmede ihlaller tespit edilerek idari yaptırım karar tutanağı tanzim edilmiştir. İhlal tekerrürü tespit edilen 2 zincir market şubesi ise 3 gün süre ile mühürlenerek faaliyetten men edilmiştir.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)