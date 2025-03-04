Reel efektif döviz kuru endeksi geriledi! Türk Lirası'nın değeri arttı

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Reel efektif döviz kuru endeksi Şubat 2025'te, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazında 0,34 puan azalarak 74,96'ya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan geçici verilere göre, reel efektif döviz kuru endeksi TÜFE bazında geçen ay, bir önceki aya kıyasla 0,34 puan azalışla 74,96 oldu.

Endeks, Ocak 2025'te 75,30 düzeyindeydi.

Yİ-ÜFE BAZINDA REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU ENDEKSİ

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi 0,71 puan düşüşle 99,01'den 98,30'a geriledi.

TÜRK LİRASI'NIN DEĞERİ ARTTI

Türk Lirası'nın değeri, geçen yılın aynı dönemine göre TÜFE bazında 12,01 puan, Yİ-ÜFE bazında da 7,45 puan arttı.