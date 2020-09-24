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    Reel kesim güven endeksi eylülde azaldı

    Merkez Bankası’nın açıkladığı Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), eylülde bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak 105,3 seviyesine geldi.
    • AA
    • 24.09.2020 - 10:32
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    Reel kesim güven endeksi eylülde azaldı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından eylül ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.

    MEVSİMSELLİKTEN ARINDIRILMIŞ REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ YÜKSELDİ

    Buna göre, RKGE, eylülde bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak 105,3 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) ise 0,5 puan yükselerek 105,7'ye ulaştı.

    Reel-kesim

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