Reel kesim güven endeksi eylülde azaldı

Merkez Bankası’nın açıkladığı Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), eylülde bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak 105,3 seviyesine geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından eylül ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.

MEVSİMSELLİKTEN ARINDIRILMIŞ REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ YÜKSELDİ

Buna göre, RKGE, eylülde bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak 105,3 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) ise 0,5 puan yükselerek 105,7'ye ulaştı.

RAKAMLAR KORONAVİRÜS ETKİSİNDE

Koronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki etkisi olumsuz olurken, son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir güçlenerek devam etti.