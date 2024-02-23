Reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı şubatta arttı TCMB'nın bugün açıkladığı şubat ayına Reel Kesim Güven Endeksi 0,6 puan artarak 101,5 seviyesine çıktı ve imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı 0,2 puan artarak yüzde 76,4'e yükseldi.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile şubat ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıkladı.

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), şubatta geçen aya göre 0,2 puan artarak yüzde 76,4'e yükseldi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) geçen aya göre 0,6 puan artarak yüzde 77'ye yükseldi.

Reel Kesim Güven Endeksi, şubatta 0,6 puan arttı

Buna göre, Reel Kesim Güven Endeksi, şubatta geçen aya göre 0,6 puan artarak 101,5 seviyesine çıktı. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi 0,9 puan azalarak 102 seviyesinde gerçekleşti.

ÜFE beklentisi yüzde 54,7'ye geriledi

Gelecek 3 aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentiler zayıfladı. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 54,7 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 77,3'e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 16,6'ya yükselirken, daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 6,1'e geriledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)