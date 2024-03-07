Rekabet Kurumu, beton ve çimento sektörünü mercek altına aldı Kahramanmaraş merkezli depremin ardından inşaat malzemelerinin yeterliliği inceleniyor. Bu aşamada devreye giren Rekabet Kurumu'nun depremler sonrası hazır beton ve çimento sektörüne markajını sürüyor.

AA

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra çimento ve hazır beton sektörlerine yönelik açtıkları soruşturmalar hakkında bilgi verdi.

Küle, soruşturmaların neticesinde toplam 370 milyon lira idari para cezası kestiklerini belirterek, "Kurum, kartelleri tespit etmek için her türlü imkanını seferber ediyor." dedi.

Küle, deprem bölgesinin hızlı şekilde yeniden imarı için çimento ve hazır beton ürünlerine rekabetçi pazar koşullarında ulaşılabilmesinin büyük önem taşıdığını aktardı.

Çimento ve hazır beton kartellerini tespit etmek için çalışmalar sürüyor

Küle, söz konusu sektörlere yönelik çalışmalarını deprem bölgesinde ve diğer illerde ciddiyetle sürdürdüklerini aktararak, "Kurum, çimento ve hazır beton kartellerini tespit etmek için her türlü imkanını seferber ediyor." diye konuştu.

"Denetimler aralıksız sürüyor"

Kurum olarak çimento ve hazır beton sektörlerindeki faaliyetleri yakından takip ettiklerini ve denetimleri aralıksız sürdürdüklerini belirten Küle, sözlerini şöyle sürdürdü:

Aralık 2022'de Ankara ve Kırıkkale illerinde faaliyet gösteren 17 hazır beton üreticisi, Ocak 2023'te Adana ve Osmaniye illerinde faaliyet gösteren 5 hazır beton üreticisi için soruşturma süreci başlatıldı. Son olarak Ekim 2023'te Aydın'da faaliyet gösteren 19 hazır beton üreticisi ile Hatay ve Malatya illerimizde faaliyet gösteren 17 hazır beton ve çimento üreticisi hakkında soruşturma açıldı.

"370 milyon lira idari para cezası"

Sektöre yönelik son dönemde açtığımız soruşturmalarda şu ana kadar yaklaşık 370 milyon lira idari para cezası kesildi.

"Her türlü ihbarı titizlikle ele alıyoruz"

Küle, halen devam eden soruşturmaların da olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

İncelemelerimiz yalnızca bu illerle sınırlı değildir. Rekabet Kurumuna yapılan her türlü ihbarı titizlikle ele alıyoruz. Kurum, şimdiye kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de hazır beton ve çimento sektörlerini yakından takip etmeye, rekabeti kısıtlayıcı teşebbüs davranışlarını incelemeye devam edecektir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)