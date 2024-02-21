Rekor kırıldı! Türkiye'nin en büyük 10 bankasının karı 500 milyar lirayı aştı Türkiye Bankalar Birliği'nin yayınladığı rapora göre, 2023'te Türkiye'deki 63 bankanın toplam aktif büyüklüğü 23,5 trilyon lira oldu. Bu aktif büyüklük ve kârlılık hesaplarında ilk 10'a giren bankaların rakamları dikkati çekti.

AA

Bankaların konsolide olmayan finansal tablolarına göre, Türkiye'deki bankaların büyüklük sıralamaları gözler önüne serildi.

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB), "​​​​​​​Rakamlarla Bankacılık Sektörü 2023" raporu açıkladı.

2022'de en büyük 10 bankanın aktif toplamı 11,7 trilyon lira düzeyindeydi.

Rapora göre, 2023'te Türkiye'deki 63 bankanın toplam aktif büyüklüğü 23,5 trilyon lira olarak kayıtlara geçti.

Böylece, 2022 sonuna kıyasla bu bankaların aktif büyüklüğü yüzde 65,8 artış gösterdi.

Türkiye'nin en büyük 10 bankasının geçen yıl sonu itibarıyla aktif büyüklüğü ise 19,4 trilyon liraya ulaştı.

En büyük 10 bankanın aktiflerinin görünümü

Bankacılık sektöründeki en yüksek aktif büyüklüğe sahip 10 banka geçen yıl 506,8 milyar liralık kâr elde ederek rekor kırdı.

Ekonomiye de yaklaşık 10 trilyon liralık destek sağladı.

Ziraat Bankası, 3,8 trilyon lira ile sektörün en büyük aktifine sahip bankası unvanını korurken, bankanın aktif büyüklüğü, 2022'ye göre yüzde 64,4 artış kaydetti.

2023'te sektörün en yüksek ikinci aktifine sahip banka VakıfBank olurken, bankanın aktif büyüklüğü önceki yıla göre yüzde 64,8 yükselerek 2,8 trilyon liraya çıktı.

Aktif büyüklük sıralamasında, 3'üncü sırayı 2,5 trilyon lira ile Türkiye İş Bankası alırken, aynı zamanda da özel bankalar arasında en yüksek aktif büyüklüğe sahip banka olma unvanını da korumuş oldu.

Halkbank ise 2,2 trilyon liralık aktif büyüklükle 4'üncü sırada yer aldı. Böylece, aktif büyüklüğü 2 trilyon lirayı aşan banka sayısı 4'e yükseldi.

Halkbank'ı sırasıyla, 1,9 trilyon lira ile Garanti BBVA, 1,8 trilyon lirayla Akbank, 1,7 trilyon lirayla Yapı Kredi, 1 trilyon lirayla DenizBank, 995,9 milyar lirayla QNB Finansbank ve 674,4 milyar lirayla Kuveyt Türk izledi.

İlk 10'a giren tek katılım bankası

Kuveyt Türk'ün, aktif büyüklük bazında ilk 10'a giren tek katılım bankası olması dikkati çekerken, 2023'te bir önceki yıla göre aktif büyüklüğü en fazla artan banka ise yüzde 90,2 ile DenizBank oldu.

10 bankanın toplam kârı 500 milyar lirayı aştı

Kahramanmaraş merkezli depremler ve seçim belirsizliklerinin yaşanmasının ardından değişen ekonomi yönetimi ve para politikası ile zorlu bir yılı geride bırakan bankalar, her şeye rağmen rekor kâr elde etti.

Bankaların kârlılıkları

2023'te en yüksek kârı 89,9 milyar lira ile Ziraat Bankası elde ederek, önceki yıla göre kârını yüzde 118,7 artırmış oldu.

Garanti BBVA, 87,3 milyar lira ile ikinci, Türkiye İş Bankası 72,3 milyar lira ile üçüncü, Yapı Kredi 68 milyar lira ile dördüncü ve Akbank 66,5 milyar lira beşinci sırada yer aldı.

Önceki yıla göre 2023'te Garanti BBVA kârını yüzde 49,3, Türkiye İş Bankası yüzde 17,4, Yapı Kredi yüzde 28,9 ve Akbank yüzde 10,8 artırdı.

Kârlılık bazında bu bankaları sırasıyla, 33,2 milyar lira ile QNB Finansbank, 27,9 milyar lira ile DenizBank, 26,6 milyar lira ile Kuveyt Türk, 25 milyar lira ile VakıfBank ve 10,1 milyar lira ile Halkbank izledi.

Böylece Türkiye'nin en büyük 10 bankası, 2023'te 506,8 milyar lira net dönem kârı elde etti ve ilgili bankaların toplam kârı önceki yıla kıyasla yüzde 40,4 artış göstermiş oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)