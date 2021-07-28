Resmi rezerv varlıkları, haziranda arttı

TCMB'nın açıkladığı Resmi Rezerv Varlıkları, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 6,1 artarak 97 milyar 700 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesi verisini açıkladı.

Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 6,1 artarak 97 milyar 700 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 19,5 artarak 55 milyar 600 milyon dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 7,8 azalarak 40 milyar 500 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

ÖNCEDEN BELİRLENMİŞ DÖVİZ ÇIKIŞLARI YÜZDE 3 AZALDI

Açıklanan verilere göre vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları yani döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükleri, bir önceki aya göre yüzde 3 azalarak 22 milyar 700 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Gerçekleşen bu tutarın yaklaşık 17 milyar 100 milyon dolar anapara, 5 milyar 600 milyon dolar faizden oluştu.

Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 65 milyar 100 milyon dolar olup, söz konusu tutarın 23 milyar 700 milyon dolar bir ay vadeli olarak gerçekleşti.

ŞARTA BAĞLI DÖVİZ ÇIKIŞLARI YÜZDE 2,1 DÜŞTÜ

Bildirilen şarta bağlı döviz çıkışları ise, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden yani döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditiflerden oluşuyor. Bura göre, söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 2,1 azalarak 45 milyar dolar oldu.