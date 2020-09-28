Resmi rezerv varlıkları yüzde 7,2 azaldı

Merkez Bankası’nın bugün açıkladığı toplam resmi rezerv varlıkları, döviz ve altın rezervlerinde de düşüş yaşandığından, bir önceki aya göre yüzde 7,2 azalarak 83.8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesi verisini paylaştı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları, 83.8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 14,1 azalarak 38.8 milyar dolar olarak kaydedildi, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 0,3 azalarak 43.4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

VADESİNE 1 YIL VEYA DAHA AZ KALMIŞ DÖVİZ ÇIKIŞLARI ARTTI

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler şeklinde döviz çıkışları, bir önceki aya göre yüzde 2,8 artarak 25.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tutarın 20.3 milyar dolar anapara, 5.3 milyar dolar faizden oluştu. Ayrıca, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 64 milyar dolar oldu. Söz konusu tutarın 26.3 milyar doları bir ay vadeliden oluştu.

ŞARTA BAĞLI DÖVİZ ÇIKIŞLARI DÜŞTÜ

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler gibi diğer yükümlülüklerden oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 7,7 azalarak 31.5 milyar dolar olarak gerçekleşti.