Restoranlara 'güvenli işletme' belgesi verilecek

TSE ile Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği, restoranlarda sağlıklı ortamların geliştirilmesi hijyen koşullarının sağlanması ve enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanmasına yönelik protokol yaptı.

Türk Standardları Enstitüsü'nden (TSE) yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınının üretime, hizmete ve eğitime etkisini azaltmak, salgın öncesi kazanımlarına dönüşünü hızlandırmak üzere Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) üyesi restoranlarda denetimler gerçekleştirilecek. Gerekli şartları sağlayan restoranlar "TSE COVID-19 Güvenli İşletme Belgesi" ile belgelendirilecek.

Bu kapsamda, TSE ve TÜRES iş birliğine yönelik protokol, çevrim içi olarak gerçekleştirilen törende imzalandı. İmza töreninde konuşan TSE Başkanı Adem Şahin, şunları kaydetti:

"Bu iş birliğimizin amacı, koronavirüs salgını ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında restoranlarda sağlıklı ve temiz ortamların geliştirilmesi, hijyen koşullarının sağlanması, enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanmasıdır. Ayrıca gerekli altyapının geliştirilmesine katkı sağlamak ve genel standartları belirlemektir."





“TSE COVID-19 GÜVENLİ İŞLETME BELGESİ”NİN DETAYLARI

Programda, müşterilerden valelere, mutfak çalışanlarından garsonlara kadar her kademede uyulacak kuralları, masa ve oturma düzenine dair detayları belirlendi.

Normalleşme aşamasında, sektördeki işletmelerin faaliyetlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için TÜRES üyesi restoranlarda denetimler gerçekleştirilecek.

Şartları sağlayan restoranlar “TSE COVID-19 Güvenli İşletme Belgesi” ile belgelendirilecek.