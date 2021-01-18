Reuters: Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 4 büyüyecek

Reuters, Türkiye ekonomisinin 2021'de salgının getirdiği durgunluktan iyi toparlanarak yüzde 4 büyüyeceğini ve enflasyonun yüzde 11,6'ya düştüğünü yazdı.

İngiliz haber ajansı Reuters, Türkiye'nin pandemi döneminde ekonomide kaydettiği gelişimi ve büyümeyi yazdı.

Ekonomistlerin yaptığı anket çalışmalarını sayfalarına taşıyan Reuters, 2020'de Türkiye ekonomisinde 0,6 büyüme görüldüğünü belirtti.

"2021'DE YÜZDE 4 CİVARINDA BÜYÜYECEK"

Haberde ikinci bir koronavirüs dalgasının, Türkiye ekonomisinin büyümesini yavaşlatsa da durduramayacağı ifade edildi.

Dünyaca ünlü 38 ekonomistin tahminlerine dayandırılan haberde, Türkiye ekonomisindeki büyümenin ikinci çeyrekte yüzde 8,4 yükselmesinin ardından, 2021 yılında bu oranın yüzde 4 civarında artması beklendiği yazıldı.

"FAİZ, YIL SONU YÜZDE 13'E DÜŞECEK"

Haberde ayrıca Merkez Bankası'nın yüzde 9,4'lük tahminine kıyasla, enflasyonun 2021 sonunda yüzde 11,6'ya gerilemesinin beklendiği ifade edildi. Yıl sonunda ise faizin yüzde 13'e düşmesinin muhtemel olduğu belirtildi.

Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın, makro dengesizlikleri düzeltme odakla bir politika izlediği ve bunun da kısa sürede meyvelerini vermeye başlayacağı okuyucularla paylaşıldı.