Reuters'ın temmuz ayı enflasyon tahmini: Aylık yüzde 2,9 artış

TÜİK, temmuz ayı enflasyon verisini çarşamba günü saat 10.00'da açıklayacak. Enflasyonun temmuzda geleceği nokta ile ilgili anketlerden ilki Reuters tarafından yayınlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Temmuz tarihinde saat 10.00'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisini yayınlayacak.

Ankete göre enflasyon temmuzda 80,5 olacak

Reuters'in 11 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankete göre TÜFE'nin temmuzda aylık yüzde 2,9 artması yıllık enflasyonun ise yüzde 80,5'e yükselmesi bekleniyor.

TÜFE, temmuz ayında gerileyen akaryakıt fiyatlarina rağmen TL'deki değer kayıplarının devam eden etkileriyle aylık yüzde 2,9 artması yıllık bazda ise 24 yılın yeni zirvesi olan yüzde 80,5'e yükselmesi bekleniyor. TÜFE en son Ağustos 1998 döneminde yüzde 81,4 artış kaydetmişti.

Enflasyon tahminleri aralıkları

Reuters'ın gerçekleştirdiği ankette temmuz ayı için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 79,45 ila yüzde 82,5 arasında yer alıyor.

Ankette aylık enflasyonun ise yüzde 2,9 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor; tahminler yüzde 2,28 ila yüzde 4 bandında bulunuyor.

Yıl sonu enflasyon tahminleri

TCMB dün yılsonu enflasyon tahmini yüzde 60,4'e yükseltti. Rusya-Ukrayna savaşının enerji ve tahıl fiyatlarına etkisi ve TL'nin değer kaybı sebebiyle sert yükselirken bu ay haziran ayında yapılan anketteki yılsonu tahmini olan yüzde 69,5'e çok yakın gerçekleşti.

Yukarı yönlü sert revizyonlar sınırlandı

Her ay yukarı yönlü sert revizyonlar 2022'de ilk kez temmuz verisi anketinde sınırlı kaldı.

Üçüncü çeyrek sonunda kademeli düşüş

TCMB'nin güncel enflasyon raporu grafiğinde de piyasa beklentilerine yakın şekilde enflasyonun üçüncü çeyrek sonunda yüzde 90 altında zirve yaptıktan sonra kademeli düşüşlere başlayacağı görülmüştü.

Aylık artışın önceki aya göre yavaşlamasının ana sebebi olarak gerileyen yakıt fiyatları gösteriliyor. Haziran ayında yıllık enflasyon ulaştırma ve gıda öncülüğünde yüzde 78.62'ye yükselmişti.

Merkez Bankası'nın amacı enflasyonu kalıcı olarak düşürmek

TCMB Perşembe günü açıklanan yıl sonu enflasyon raporunda cari fazla hedefi ile kalıcı enflasyon düşüşüne kademeli olarak ulaşılmasını hedefleyen politikalara devam edeceği mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Türkiye'nin 2023 Şubat, Mart aylarından itibaren enflasyon sorununu arkada bırakacağını açıklarken TCMB'nin paylaştığı grafikte enflasyonun yüzde 90 civarlarına çıktıktan sonra yıl sonuna doğru baz etkisi ile gerilemesi ve ilk çeyrekte de yüzde 30 ila yüzde 40 aralığına düşmesi bekleniyor.