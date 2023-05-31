Rifat Hisarcıklıoğlu yeniden TOBB Başkanı oldu Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) 79'uncu Genel Kurulu'nda Rifat Hisarcıklıoğlu yeniden başkan seçildi.

DHA

Türkiye'nin en büyük STK'sı konumundaki TOBB Başkanlığı seçimi sonuçlandı.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde 79'uncu Genel Kurul'da seçim gerçekleştirildi.

Hisarcıklıoğlu yeniden başkan seçildi

TOBB Başkanlığına yeniden seçilen Rifat Hisarcıklıoğlu 4 yıl süreyle TOBB Başkanı oldu.

TOBB Yönetim Kurulu da belli oldu

Yeni TOBB Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu:

-Ali Kopuz (İstanbul Ticaret Borsası Başkanı)

-Selçuk Öztürk (Konya Ticaret Odası Başkanı)

-Salih Zeki Murzioğlu (Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı)

-Tamer Kıran (İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı)

-Faik Yavuz (Ankara Ticaret Borsası Başkanı)

-Cengiz Günay (Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı)

-Zeki Kıvanç (Adana Sanayi Odası Başkanı)

-Engin Yeşil (Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı)

-Hakan Ülken (Aydın Ticaret Odası Başkanı)

-Şaban Aziz Karahmehmetoğlu (Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı)

-Mehmet Büyüksimitçi (Kayseri Sanayi Odası Başkanı)

-Mustafa Cihat Lokmanoğlu (Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanı)

-İbrahim Burkay (Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

-Seyit Ardıç (Ankara Sanayi Odası Başkanı)

-Şekib Avdagiç (İstanbul Ticaret Odası Başkanı)

-Işınsu Kestelli (İzmir Ticaret Borsası Başkanı)

-Ali Çandır (Antalya Ticaret Borsası Başkanı)

-Ender Yorgancılar (Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı)

-Mehmet Tuncay Yıldırım (Gaziantep Ticaret Odası Başkanı)

-Saim Özakalın (Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı)

Genel Kurul’da ayrıca kurul ve komisyonlar için de seçimler gerçekleştirildi.