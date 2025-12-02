Rioba çay ailesi büyüyor! Metro Türkiye'den yeni ürün

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çay, ülkemizde günün her anına eşlik eden vazgeçilmez bir tutku.

Öyle ki Türkiye en çok çay tüketen ülkelerin başında geliyor. Metro Türkiye’nin Rioba markası, bu tutkuyu daha da özel kılmak için çay seçkisine üç yeni ürün ekledi: yoğun aromasıyla Matcha, boğazı ferahlatan Nefes Harmonisi ve sakin molaların eşlikçisi Huzur Ahengi.

Böylece Rioba Çay ailesi, poşet ve dökme seçenekleriyle toplam 29 farklı çeşide ulaştı.

Günün her saatinde sofralarımızın, sohbetlerimizin ve molalarımızın değişmeyen eşlikçisi olan çay, yalnızca bir içecek değil, köklü bir kültür anlamına geliyor.

Müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak ürün çeşitliliğini geliştiren Metro Türkiye, bu kültürü daha da zenginleştirmek için yenilenen Rioba Çay seçkisini tüketicilerle buluşturuyor.

Siyah ve yeşil çayların yanı sıra beyaz çay, rooibos, özel harman bitki çayları ve oolong gibi farklı tatlarla damaklara hitap eden Rioba, şimdi üç yeni ürünüyle çay keyfini bambaşka bir boyuta taşıyor.

İÇECEK DÜNYASINA YENİ BİR ENERJİ: MATCHA

Son dönemde hızla yükselen matcha trendine cevap veren Metro Türkiye, çay severlerin artan ilgisi ve değişen tüketim alışkanlıkları doğrultusunda matcha çayını kendi markası altında raflara taşıyor. Gölgede yetişen çay yapraklarından geleneksel yöntemlerle öğütülerek elde edilen Rioba Matcha, canlı yeşil rengi ve yoğun aromasıyla günün temposuna doğallık ve enerji katıyor. Her yudumda modern hayatın ortasında dinginlik sunan bu özel çay, çay severlere alışılmışın dışında bir deneyim yaşatıyor.

BOĞAZINIZIN TATLI DOSTU: NEFES HARMONİSİ

Soğuk havalarda ya da yorucu bir günün ortasında boğazınızı yumuşatan, nefesinizi açan özel bir bitki çayı… Rioba Nefes Harmonisi, tatlı meyan kökü, ferah nane, yumuşacık melisa ile roybos yaprakları, anason tohumları, kedi otu kökü, çarkıfelek gibi dost bitkilerin dengeli birleşiminden doğan ferahlatıcı aromasıyla her yudumda tazelik veriyor.

MOLALARA SAKİNLİK KATAN TAT: HUZUR AHENGİ

Elma, hibiskus, nar ve tatlı bitkilerle hazırlanan Rioba Huzur Ahengi, günün koşuşturmasını geride bırakmak isteyenler için bire bir. Tatlı mı tatlı turunç aromaları ve çiçeksi dokunuşlarla tamamlanan bu özel karışım, isminin hakkını vererek dinginlik sunuyor.

İSTER DÖKME İSTER POŞET HALİYLE DEMLEMEYE HAZIR

Zengin poşet ve dökme seçenekleriyle Rioba Çay ailesi, her zevke hitap eden geniş seçkiye sahip. Siyah çayın yoğun tadını arayanlardan yeşil çayın hafifliğini sevenlere; beyaz çayın zarif dokusunu keşfetmek isteyenlerden rooibos ve oolong gibi farklı lezzetlerle tanışmak isteyenlere kadar herkes için bir Rioba var. İster işletmenizde ister evinizde ister sevdiklerinizle paylaşacağınız anlarda size eşlik edecek 30’a yakın çeşidiyle Rioba, çay keyfini daha da zenginleştiriyor.