Ripple (XRP) nedir, nasıl alınır? Ripple davası ne zaman?

Ripple (XRP) nedir, nasıl alınır? Ripple davası ne zaman?

SEC’in, Ripple Labs Inc. şirketine karşı açtığı dava nedeniyle popüler kripto para birimlerinden XRP’de değer kaybı yaşanmıştı. Davanın ön duruşma tarihi belli oldu. İşte merak edilenler...

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 22 Aralık'ta bir basın açıklaması yayımlayarak Ripple Labs Inc. şirketine dava açma kararı aldığını duyurmuştu.

SEC, duyurusunda “Ripple ve iki yöneticisine 1,3 milyar dolarlık kayıtsız menkul kıymet satışı gerçekleştirmesi sebebiyle dava açıldığı” ifadesine yer verildi.

Ripple'ın, 2013 yılından itibaren dijital varlıklarını ABD'deki ve dünyadaki yatırımcılara kayıt dışı olarak satıp fon topladığı iddia edildi. Bu iddialara göre Ripple, insanlardan aldığı hizmetlerin ödemesini geleneksel para birimi yerine dijital varlık XRP ile yaptı.

ABD Güney New York Bölge Mahkemesi tarafından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Ripple Labs arasındak görülecek davanın ön duruşma tarihi paylaşıldı.



Peki, Ripple davası ne zaman? İşte, Ripple hakkında merak edilenler...

RIPPLE DAVASI NE ZAMAN?

New York Güney Bölge Mahkemesi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun, Ripple’ın şirketin işlerini finanse etmek için sermaye topladığı iddiasıyla açtığı davanın ilk mahkeme tarihini belirledi.

Edinilen bilgilere göre davanın tarafları 22 Şubat’ta hakim karşısına çıkacak. Yargıç Analisa Torres, ilk duruşma öncesi konferansa katılacak.





RIPPLE (XRP) NEDİR, NASIL ALINIR?

Dijital bir para birimi XRP, 2012 yılında Amerikan ödeme çözümleri firması Ripple Inc. tarafından oluşturulmuştur.

XRP, bireyler veya bankalar arasında Ripple ağı üzerinden para transfer etmek için kullanılır. Örneğin, dolar kullanan birine euro göndermeniz gerekiyorsa, Ripple ağı bunu XRP'ye dönüştürür.

Ripple, her boyutta güvenli, anında ve neredeyse ücretsiz küresel finansal işlemleri mümkün kılmaktadır.

RIPPLE (XRP) NASIL ALINIR?

XRP satın almak için bu alanda hizmet veren kripto para borsalarından birine üye olmak gerekmektedir. Türkiye'de BtcTurk ve Paribu gibi firmalar kripto para ticareti faaliyetinde bulunmaktadır.

Bu firmalara üye olduktan sonra, online olarak hesabın doğrulanması gerekir. Hesap doğrulandıktan sonra bu siteler üzerinden XRP ve diğer kripto para alım satım işlemlerine başlayabilirsiniz.

RIPPLE FİYATI NE KADAR?

6 Şubat itibariyle Coinmarketcap verilerine göre, 1 XRP = 0.43 dolar/ 3.06 TL'dir.



