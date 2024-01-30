Romanya-Türkiye ticaret hacmi 2025 hedefi: 15 milyar dolar Türkiye'nin önemli ihracat pazarlarından birisi de Romanya. İki ülke arasındaki dış ticaret 2023'te 11 milyar dolara ulaştı. İki ülke arasında gerçekleşecek ihracata ilişkin gelecek yıllarda ulaşılması hedeflenen rakam açıklandı.

AA

Romanya'nın başkenti Bükreş'te, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) koordinesinde düzenlenen "Türkiye-Romanya Medya Buluşması"nın ardından konuşan Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Türkiye-Romanya arasındaki ticaret hacmi hedeflerini paylaştı.

Altan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yarın yapacağı Romanya ziyareti öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Altan, iki ülke arasındaki ticaretin 2023'te 11 milyar dolara ulaştığını belirterek, iki ülke ticaret hacminde ilk hedefin, 2025 itibarıyla 15 milyar dolar olduğunu belirtti.

"Ticarette bir sonraki hedefimiz 20 milyar dolar"

Altan, iki ülke arasında ticari ilişkilerin her geçen gün arttığını, 2023'te 11 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşıldığını aktararak, "İki ülke ticaret hacminde ilk hedefimiz, 2025 itibarıyla 15 milyar dolar, bir sonraki hedefimiz de 20 milyar dolar." dedi.

"İki ülke dost ve müttefik"

Romanya ve Türkiye'nin tarihsel ilişkilere sahip olduğuna işaret eden Büyükelçi Altan, iki ülkenin "dost ve müttefik" olduğunu söyledi.

"Romanya'nın bağımsızlığını tanıyan 2. ülke Türkiye"

Altan, Türkiye'nin Romanya'nın bağımsızlığını tanıyan 2. ülke olduğunu hatırlatarak, "146 yıllık bir ilişki serüveninde tamamen dostluğa dayanan bir ilişkimiz var." ifadesini kullandı.

"Türkiye, Romanya'nın NATO'ya üyelik sürecinde destek verdi"

2004’te Romanya'nın NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye'nin destek verdiğini vurgulayan Altan, şöyle devam etti:

NATO'ya üyelik sürecinde cumhurbaşkanlarımız arasında çok yoğun bir ziyaret ve temas trafiği yaşanmış. Akabinde 2011'de ilişkilerimizin yeni aşamaya taşınmasına karar verilmiş ve stratejik ortaklık tesis edilmiş. 2013'te de bu stratejik ortaklığı uygulanmasına yönelik bir eylem planı üzerinde karar alınmış. Bugüne geldiğimizde gerçekten Romanya, Balkanlar'da Türkiye'nin en büyük ortaklarından bir tanesi. İki ülke de NATO müttefiki.

"Romanya hava sahasını, Rumen uçaklarla birlikte koruyoruz"

İki ülke arasında Karadeniz'den komşuluk ilişkisinin, ticari ve askeri ilişkilerin son derece üst seviyede olduğunu belirten Altan, şu ifadeleri kullandı:

Şu anda NATO hava polisliği çerçevesinde yaklaşık 80 kadar askeri personel ve 4 adet F-16'mızla Romanya hava sahasını, Rumen uçaklarla birlikte koruyoruz. Biliyorsunuz, Karadeniz'in çevresinde şu anda savaş da yaşanıyor, Ukrayna'da ve Karadeniz'de ciddi şekilde bir serseri deniz mayını tehdidi var. Bu herkesi etkiliyor. Ortak bir tehdit.

Serseri deniz mayınlarını tespit ve imhada iş birliği

Bu çerçevede, Türkiye'nin girişimiyle Rumen ve Bulgar müttefiklerimizin de katılımıyla bu serseri deniz mayınlarını tespit ve gerektiği takdirde imha bağlamında ortak bir operasyon yapılmasına karar verildi. 11 Ocak'ta İstanbul'da yapılan bir törenle bunun mutabakat muhtırası da imzalandı.

"İki ülke arasında ticari ilişkiler her geçen gün artıyor"

Bakan Fidan'ın Bükreş'e geleceğine değinen Altan, Romanya'nın Türk savunma sanayii ürünlerine ilgisinin olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

2023'te Romanya, 18 tane silahlı insansız hava aracımızı, Bayraktar TB2'yi satın aldı. Bunların teslimatları tabii bu sene, önümüzdeki senelerde sürecek. Onun haricinde de bu alanda devam eden birtakım ihaleler var. Bunlara firmalarımızın ilgisi var ve aslında Türk firmalarının, Romanya özelinde artık Rumenlerin bizim için son derece yakın bir müttefik olmasından da kaynaklanan bir husus. Romanya'nın, bu ürünleri ortak üretim talebi de var.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)