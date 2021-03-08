Ticaret Bakanı Pekcan, "Türkiye’nin Kadın İhracatçıları Afrika Sanal Ticaret Heyeti" programında konuştu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda video konferans yoluyla gerçekleştirilen "Türkiye’nin Kadın İhracatçıları Afrika Sanal Ticaret Heyeti" açılış programında konuşarak kadının ihracattaki yeri ve verilliliği artırmak için yapılan çalışmalara da değindi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak, kadınların ticarete atılmalarını ve ihracatçı ailesine katılmalarını arzu ettiklerini belirterek, "Sadece kadın ihracatçılarımızdan müteşekkil bir ticaret heyeti ile 'Afrika pazarında varız', 'Afrika ile ticarete varız' diyoruz. Türk kadınının başarısı, Türk kadının azmi ve becerisi ancak böylesine güzel bir tabloyla gösterilebilirdi." dedi.

BAKAN PEKCAN KADINLAR GÜNÜ'NÜ KUTLADI

Kadınların ekonomik hayata etkin ve eşitlikçi bir şekilde katılımı konusunun, bir gün değil her gün üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir husus olduğunu vurgulayan Pekcan, "Kadın ihracatçılarımızın, kadın girişimcilerin, emekçilerin, çalışanların, bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." dedi.

Ruhsar Pekcan: 15 yılda, kadınların iş gücüne katılımı yüzde 23’ten 34'e çıktı ViDEO

“KADINLARIMIZIN DIŞ TİCARET VE EKONOMİNİN DİĞER ALANLARINDAKİ ROLLERİNE İLİŞKİN BİR UFUK TURU YAPIYOR OLMAKTAN MEMNUNİYET DUYUYORUM”

Pekcan, 8 Mart gününün bu anlamda değerlendirme yapmak, kadının toplumsal, kültürel, ekonomik ve siyasi hayattaki statüsünü ve rolünü gözden geçirmek için bir vesile olduğunu belirterek, "Bu çerçevede, bugün sizlerle birlikte hem Afrika gibi stratejik bir pazara yönelik böylesine önemli bir faaliyette bulunuyor olmaktan hem de kadınlarımızın dış ticaret ve ekonominin diğer alanlarındaki rollerine ilişkin bir ufuk turu yapıyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'de bugüne kadar kadınların rolü ve statüsü ile ilgili yadsınamayacak kazanımlar sağlandığının altını çizen Pekcan, şöyle devam etti:

“15 YILDA, KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILIM ORANI YÜZDE 34 SEVİYELERİNE ULAŞTI”

"Daha fazla kadınımızın ekonomik hayata entegrasyonu için çalışmaya devam etmemiz gerektiği de sabittir. Ülkemizde son 15 yılda, kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 23’lerden yüzde 34 seviyelerine ulaşmış, işveren kadın sayımız 49 binden 129 bine, kendi nam ve hesabına çalışan kadın sayımız 490 binden 800 bine, yönetici kadın sayımız ise 126 binden 244 bine yükselmiştir. Özellikle son 15 yıldaki gelişim sevindirici olmakla birlikte, büyük hedefleri olan, dünyanın en gelişmiş ve en üst gelir grubu ülkeleri arasına girmek için kararlılıkla mücadele sergileyen Türkiye için, kadınlarımızın ekonomik faaliyetler içinde daha aktif olmalarını temin etmemiz gerekmektedir."

KADINLAR İÇİN PROJELER GELİŞTİRİLDİ

Özellikle kadınların eğitimi, donanımlarının artırılması ve birbirleri arasında network oluşumuna yönelik "Export Akademi", "Girişimci Network Platformu" gibi yenilikçi ve uluslararası ölçekte takdir kazanan projeler ortaya koyduklarını ve bugüne kadar yaklaşık 6 bin kadına doğrudan ulaştıklarını belirten Pekcan, kadın kooperatiflerine sağladıkları hibe destekleri ve Eximbank finansmanı gibi imkanlarla kadın girişimcilerin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Pekcan, Birleşmiş Milletler'in bu yılın Dünya Kadınlar Günü ana temasını "Kadın Liderliği: Kovid-19 dünyasında eşit bir geleceğe ulaşmak" olarak belirlediğine dikkati çekerek, "Bu ana temanın bize verdiği en önemli mesajlardan birisi, kadınlar için daha müreffeh ve daha eşitlikçi bir dünya, yine kadınların liderliğinde kadınların öncülüğünde oluşturulacaktır." diye konuştu.

Bugün kadın ihracatçılara yönelik sanal ticaret heyeti gerçekleştirdiklerini söyleyen Pekcan, "Sadece kadın ihracatçılarımızdan müteşekkil bir ticaret heyeti ile 'Afrika pazarında varız', 'Afrika ile ticarete varız' diyoruz. Türk kadınının başarısı, Türk kadının azmi ve becerisi ancak böylesine güzel bir tabloyla gösterilebilirdi." ifadelerini kullandı.

"AFRİKA KITASI İLE TİCARET HACMİMİZ 5 KAT ARTTI"

Pekcan, farklı pazarlara açılma ve mevcut pazarlardaki ihracat portföyünü derinleştirme çabaları çerçevesinde Afrika ülkeleri ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"2003 yılında 'Afrika ile Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejimizin’ Sayın Cumhurbaşkanımızca ilan edilmesinden bugüne önemli mesafeler katedildi. Bu büyük kıtayı oluşturan 50’den fazla ülkenin her biri ile ayrı ayrı stratejiler doğrultusunda daha fazla çalışma yapma, daha fazla etkileşimde bulunmanın gereği de aşikardır. Afrika ülkelerinin ekseriyeti ekonomik büyümeye olan gereksinimleri ve ağırlıklı gençlerden oluşan yüksek nüfusları ile ticaret ve yatırım ilişkileri anlamında önemli fırsatlar sunmaya devam etmektedir. Afrika stratejimizi başlattığımız 2003 yılında Afrika kıtası ile yaklaşık 5 milyar4 milyar dolar olan ticaret hacmimiz 5 kat artarak 25 milyar 300 milyon dolara ulaşmıştır. Kıtaya olan ihracatımız 2003 yılında yalnız 2 milyar 100 milyon dolar iken bu rakam 2020 itibarıyla 15 milyar 200 milyon dolara yükselmiştir. Hep birlikte çalışmalarımızı sürdürerek, Afrika ülkelerinin sunduğu fırsatları çok iyi değerlendirmeliyiz. Karşılıklı kazanç temelinde çok daha yüksek ticaret rakamlarına erişebileceğimize inanıyorum."