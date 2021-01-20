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- Ruhsar Pekcan: Esnaf ve sanatkarlara destek ödemeleri bugün başladı
Ruhsar Pekcan: Esnaf ve sanatkarlara destek ödemeleri bugün başladı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlara yönelik gelir kaybı desteği ödemelerinin bugün itibariyle başladığını duyurdu.
- AA
- 20.01.2021 - 15:41
- Güncelleme : 20.01.2021 - 15:43
Ticaret Bakanı Pekcan: "Esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik gelir kaybı desteği ödemelerine bugün itibarıyla başlamış bulunuyoruz."
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