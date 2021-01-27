Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dünya Gümrük Günü Etkinliği ve Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, gümrük süreçlerindeki hizmet kalitesinin üst seviyede tutulması çalışmalarını aktardı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığında düzenlenen Dünya Gümrük Günü Etkinliği ve Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, gümrük camiasının tüm fertlerinin 26 Ocak'a rastlayan gününü kutladı.

"KORONAVİRÜS SALGINI GÜMRÜK İŞLEYİŞİNİ ZORLAŞTIRDI"

Gümrük süreçlerinde en modern ve etkin uygulamaları temin etme bilinciyle çalıştıklarını dile getiren Pekcan, koronavirüs salgınının gümrüklerin işleyişi bakımından büyük zorluklar getirdiğine dikkati çekti.

Bakan Pekcan, ülke olarak oluşan yeni şartlara çok hızlı reaksiyon gösterdiklerini ifade ederek, "Temassız Ticaret" uygulamasıyla gümrüklerdeki etkinliği koruduklarını, ürün sevkiyatlarının devamlılığını sağladıklarını ve gümrüklerde görevli personelin süreci başarıyla yönettiğini anlattı.

Ruhsar Pekcan: Gümrüklerimizde rekor nitelikte yakalamaya imza attık VİDEO

"DÜNYA GÜMRÜK ÖRGÜTÜ VE AB İLE İŞ BİRLİĞİ HALİNDEYİZ"

Dünya Gümrük Örgütü, Avrupa Birliği (AB) ve diğer uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği halinde çalıştıklarını vurgulayan Pekcan, şöyle konuştu:

"Çalışmalarımızın uluslararası kabul görmüş kural, standart ve teamüllerle uyumlu olması elimizi en çok güçlendiren ve hizmet kalitemizi garanti altına alan unsurdur. Bu anlamda bugüne kadar büyük kazanımlar sağladık, operasyonel çıtamızı oldukça ileri bir noktaya taşıdık. Bundan sonraki süreçte de aynı ciddiyetle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Uluslararası standartlar kadar kendimizle yarışmalı, dünyaya örnek olabilecek uygulamalar geliştirmeye devam etmeliyiz."

"SALGINA RAĞMEN REKOR NİTELİKTE YAKALAMAYA İMZA ATTIK"

Bakan Pekcan, geçen yıl kaçakçılıkla mücadelede elde edilen somut başarıların bunun güzel bir göstergesi olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Salgın nedeniyle küresel ölçekte ekonomik aktivite ve hareketlik azalmış olmasına rağmen gümrüklerimizde rekor nitelikte pek çok yakalamaya imza attık. Bu vesileyle 2020 yılında gerek salgınla mücadelede gerekse kaçakçılıkla mücadele anlamında sergilenen başarılı performans nedeniyle tüm teşkilatımızı bir kez daha canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

ÖDÜL TAKDİMİNDE ŞEHİT OLAN MEMURLAR ANILDI

Pekcan, ödül almaya layık görülen isimler arasında bulunmayan iki personellerinin olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

"2016 yılında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda görev yapmakta iken teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Muhafaza Memuru Umut Sakaroğlu ve Çanakkale Kaçak İstihbarat Bölge Amirliği emrinde görevli iken gemi arama vazifesi esnasında hayatını kaybeden Muhafaza Memuru Ahmet Serkan Yarımoğlu. Her iki kahraman muhafaza memurumuzun aziz hatıralarını saygıyla yad ediyor, onlara bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum."