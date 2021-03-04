Ruhsar Pekcan: Kadınların potansiyellerini sergilemesi, hedeflere ulaşmada katkı sağlayacak

Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları Zirvesi'ne katılan Ticaret Bakanı Pekcan, "Kadınlarınız potansiyellerini sergileyebilmeleri, hedeflerimize ulaşmada katkı sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, katıldığı zirvede, Türkiye’nin gelişme ve kalkınmada önemli hedeflerinin olduğunu belirterek, "Kadınlarımızın potansiyellerini en iyi şekilde sergileyebilmeleri, hedeflerimize ulaşmada yadsınamaz bir katkı sağlayacaktır." dedi.

8 MART'IN SUNDUĞU İMKANLAR

"Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları Zirvesi"ne video konferans yöntemiyle katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 8 Mart'ın Türkiye'nin kadının statüsüyle ilgili nerede olduğunu değerlendirme ve bu alandaki toplumsal farkındalığı artırma anlamında bir imkan verdiğini dile getirerek, bu konunun bir gün veya bir haftayla sınırlı olmaksızın süreklilik arz eden biçimde ele alınması gerektiğine dikkati çekti.

"KADIN KONULARINDA HER GEÇEN GÜN YENİ BİR AŞAMA"

Türkiye'de kadın konularında her geçen gün yeni ve güzel aşamalar kaydedileceğine yürekten inandığını söyleyen Pekcan, "Birleşmiş Milletler, bu yılın Dünya Kadınlar Günü ana temasını 'Kadın Liderliği: Kovid-19 dünyasında eşit bir geleceğe ulaşmak' olarak açıklamıştır. Nitekim, dünya genelinde ve ülkemizde kadınların daha eşitlikçi olanaklara sahip olabilmeleri için bizzat kadınlar tarafından başlatılacak girişimler ve liderlik önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.