Ruhsar Pekcan: KOOP-DES kapsamındaki hibe desteği 2021 yılında da devam edecek

Ruhsar Pekcan: KOOP-DES kapsamındaki hibe desteği 2021 yılında da devam edecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "KOOP-DES kapsamında kadın kooperatiflerimize 150 bin liraya kadar verilen hibe desteği 2021 yılında da devam edecek." açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında kadın kooperatifleri yapılacak hibe desteği için başvuruların 1-28 Şubat'ta ticaret il müdürlüklerine yapılabileceğini bildirdi.

150 BİN LİRAYA KADAR VERİLEN HİBE DESTEĞİ

Ticaret Bakanlığı tarafından kadın girişcileri desteklemek ve istihdamı arttırmak için yapılan teşviklerden olan KOOP-DES kapsamındaki 150 bin liraya kadar verilen hibe desteğin devam edileceği duyuruldu.

İSTİHDAMA KATKI

Bakan Pekcan, tarımsal üretimden ulaşıma, eğitimden enerjiye kadar pek çok alanda faaliyet gösteren kooperatiflerin üretime, ülke ekonomisine ve istihdama önemli katkısı olduğunu belirtti.

Pekcan, bakanlık olarak kooperatiflerin ve özellikle kadın kooperatiflerinin üretimde ve ihracatta daha fazla yer alması için çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Bakan Pekcan, bu kapsamda geçen yıl kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması amacıyla KOOP-DES'i hayata geçirdiklerini belirtti.

Bakan Pekcan, geçen yıl toplam 41 ilde faaliyet gösteren 139 kadın kooperatifin 149 projesine hibe desteği verilmesinin uygun görüldüğünü kaydetti.