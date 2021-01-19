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    Ruhsar Pekcan: Müteahhitlik sektörümüz 10 bin 525 proje üstlendi

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, müteahhitlik sektörünün bugün itibarıyla dünyanın 128 farklı ülkesinde 418 milyar 700 milyon dolar değerinde 10 bin 525 proje üstlendiği bilgisini verdi.
    • AA
    • 19.01.2021 - 12:16
    • Güncelleme : 19.01.2021 - 12:36
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    Ruhsar Pekcan: Müteahhitlik sektörümüz 10 bin 525 proje üstlendi

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 Yılı Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

    Bakan Ruhsar Pekcan, müteahhitlik sektörü ile ilgili bilgi vererek, sektörle ilgili olarak "Müteahhitlik sektörümüz bugün itibarıyla dünyanın 128 farklı ülkesinde 418 milyar 700 milyon dolar değerinde 10 bin 525 proje üstlenmiş bulunmaktadır." şeklinde açıklama yaptı.

    Pekcan, müteahhitlik firmalarının 2020 yılında üstlendiği işlerin proje bedelinin an itibarıyla 14 milyar 400 milyon dolarlık büyüklüğe ulaştığını kaydetti.

    "2021 BEKLENTİSİ 15 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNDE"

    Pekcan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kovid-19'un etkisini göz önünde bulundurarak 2021'de beklentimiz toplam müteahhitlik proje büyüklüğünün 15 milyar dolar seviyesini aşmasıdır."

    Ruhsar Pekcan

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