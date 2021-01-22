Ruhsar Pekcan: OECD İstanbul Merkezi'nin kuruluşuyla OECD ile ilişkilerde yeni bir dönem başlatıyoruz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "OECD İstanbul Merkezi'nin kuruluşuyla Türkiye ve OECD arasındaki ilişkilerde yeni bir dönem başlatıyoruz." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) İstanbul Merkezi Tanıtım Töreni"ne video konferans yöntemiyle katıldı.

Ruhsar Pekcan, OECD İstanbul Merkezi'nin kuruluşuyla OECD ile ilişkilerde yeni bir dönem başlatıldığını bildirdi.

Pekcan, OECD İstanbul Merkezi'nin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, değerli bir kazanım olan bu merkezin, hem Türkiye hem de Balkanlar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’yı içine alan coğrafyayla ilgili önemli çalışmalar yapacağını söyledi.

Ruhsar Pekcan: OECD ile ilişkilerde yeni bir dönem başlatıyo VİDEO

PENDEMİ SONRASI DÜNYA YENİDEN İNŞA EDİLECEK

Pekcan, koronavirüs salgınının tüm dünyayı ciddi bir dönüşüme zorladığını, bu süreçte, uluslararası iş birliklerinin ne kadar önemli olduğunun, yıkıcı rekabetten ziyade, adil ve yapıcı rekabetin ne denli gerekli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını ifade etti.

Bakan Pekcan konuşmasında "Vakit, pandemi sonrası dünyayı yeniden ve daha iyi inşa etme vaktidir. OECD İstanbul Merkezi’nden bu manada önemli katkı bekliyoruz." dedi.





İSTANBUL MERKEZİ, OECD’NİN KÜRESEL ERİŞİM VE ETKİNLİĞİNİ GÜÇLENDİRECEK

Pekcan, OECD İstanbul Merkezi'nin sosyoekonomik gelişmişlik ve kalkınma konularında öncü ve saygın bir uluslararası kuruluş olan OECD’nin politika önerilerinin, standartlarının ve yöntemlerinin bölgeye yayılabilmesine katkı sunacağına işaret ederek, OECD’nin küresel erişim ve etkinliğini güçlendireceğini vurguladı.

OECD İstanbul Merkezinin, bölge ülkelerinde ihtiyaç duyulabilecek sosyoekonomik reformların hızlandırılması yönünde, düşünsel ve teknik girdiler sunabileceğinin altını çizen Pekcan, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz üzere, Türkiye olarak hiçbir zaman içine kapanık ve sadece kendi menfaatleri peşinde koşan bir ülke olmadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, bugüne kadar bölgesel refah ve bölgesel gelişmişlik başta olmak üzere, her türlü küresel iş birliğinin yapıcı ortağı olduk. Gerek tek taraflı yardımlarımız ve teknik destek çalışmalarımızla gerekse uluslararası inisiyatiflere sunduğumuz etkin katkılarla, ülke olarak, bölgesel ve küresel iş birliğinin savunucusu olmaya devam edeceğiz. OECD İstanbul Merkezi’nin de bölgesel ve küresel dayanışma ve eşgüdüm anlamında önemli hizmet ve katkılarda bulunmasını umuyoruz. İnanıyoruz ki OECD İstanbul Merkezi, tüm paydaşlarına ekonomik büyümeyi sağlamanın etkili, sürdürülebilir ve kapsayıcı yolları ile ilgili aydınlatıcı katkılar sunacaktır."

"OECD’NİN TÜRKİYE’Yİ VE İSTANBUL’U SEÇMESİ OLDUKÇA DOĞRU VE YERİNDE BİR SEÇİM"

Bakan Pekcan, merkezin çalışmalarını sorunsuz ve etkin şekilde sürdürmesi için de gerekli tüm desteğin verileceğini ifade ederek, 1 Haziran itibarıyla görevini devredecek olan OECD Genel Sekreteri Angel Gurria'nın 15 yıldır bulunduğu görev döneminde OECD'nin bir düşünce kuruluşundan çok uygulama kuruluşuna dönüştüğünü ve küresel etkinliğinin arttığını belirtti.

"İSTANBUL, CANLI BİR METROPOL"

Türkiye olarak, yeni Genel Sekreter’den de beklentilerinin Gurria’nın sergilediği vizyonu devam ettirmesi ve geliştirmesi olduğunu dile getiren Pekcan, "OECD’nin dünya genelindeki 5. Bölgesel Merkezi olarak Türkiye’yi ve İstanbul’u seçmesi oldukça doğru ve yerinde bir seçimdir. İstanbul her zaman tarihin, medeniyetlerin, kültürün, doğanın, ticaretin ve insanların buluştuğu canlı bir metropol olmuştur. OECD İstanbul Merkezi’nin bu şehrin çok kültürlü ve renkli yapısından fazlasıyla istifade edeceğini değerlendiriyorum." ifadesini kullandı.