Ruhsar Pekcan: Türkiye, yeni fırsatları en iyi şekilde değerlendirme potansiyelinde

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, pandemiyle küresel tedarik ve değer zincirlerinde belli değişim ve dönüşümler olabileceğini belirtti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Ticaret Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2021 yılı bütçesini sunumu gerçekleşti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, pandemi süreciyle 2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra gözlenen en büyük küresel ekonomik daralmayla karşı karşıya bulunulduğunu söyledi.

"TÜRKİYE YENİ FIRSATLARI EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRECEK"

Bakan Ruhsar Pekcan, pandemiyle küresel tedarik ve değer zincirlerinde belli değişim ve dönüşümler olabileceğini belirterek, "Türkiye, bu değişimlerin getirdiği yeni fırsatları en iyi şekilde değerlendirme, küresel yatırımlar ve ticaretteki rolünü daha da güçlendirme potansiyeline sahip." ifadelerini kullandı.

"İHRACATTA ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ"

Bu durumun küresel ticaretin de tarihi düzeyde gerilemesine sebep olduğuna dikkati çeken Bakan Pekcan, Dünya Ticaret Örgütü'nün küresel ticaretteki küçülme beklentisini yüzde 9,2 olarak açıkladığını belirtti.

İhracatta mart, nisan ve mayıs aylarında yaşanan ani ve derin gerilemeden sonra haziran ayından itibaren toparlanma yaşandığını vurgulayan Pekcan, yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 33,9 ihracat artışı gerçekleştiğini söyledi.

Pekcan, ekimde 17,3 milyar dolarlık ihracatla sadece 2020'nin değil, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat tutarını yakaladıklarına dikkati çekerek, ekim ayında ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 87,9 olduğunu, dış ticarette altın ayrıştırıldığında bu oranın yüzde 95,3 olduğunu bildirdi.

2020'DE İTHALAT YÜZDE 5,1 DÜŞTÜ

İthalatın 2020'de yüzde 5,1 düştüğünü, 10 aylık ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 85,7 gibi önemli bir seviyede gerçekleştiğinin görüldüğünü anlatan Pekcan, şöyle konuştu:

"Önemli öncü göstergelerden olan Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve Yeni İhracat Siparişleri Endeksi'nde, ekim ayı itibarıyla 50 eşik değerin üzerindeki ülkeler arasında bulunarak sırasıyla 53,9 ve 51,7 değerlerine sahip olmamız oldukça olumludur. İhracattaki ana sektörlerin üretim düzeyleri bakımından önemli bir gösterge olan imalat sanayi kapasite kullanım oranı ekimde bir önceki aya göre 0,6 puan artarak, üst üste altıncı ayda da artış sergilemiş ve yüzde 74,9 seviyesine ulaşmıştır."

"KREDİ İMKANINDAN 749 BİN 256 ESNAF VE SANATKAR YARARLANDI"

Pekcan, meydana gelen afetler nedeniyle Elazığ, Malatya, Adıyaman, Giresun ve İzmir'de faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlara sıfır faizli kredi, kredi geri ödemelerinin ertelenmesi ve hibe destekleri gibi destekler sağlandığını belirterek, "Covid-19 salgını nedeniyle esnaf ve sanatkârlarımızın ticari faaliyetlerini ve nakit akışlarını korumak amacıyla tesis edilen 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' tedbir paketi çerçevesinde 36 aya kadar vadeli, yıllık yüzde 4,5 faiz oranlı, 6 aya kadar ödemesiz uygulanabilen kredi imkânından 749 bin 256 esnaf ve sanatkârımız yararlanmış, toplamda 18 milyar 562 milyon TL tutarında kredi kullandırılmıştır." dedi.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE

Bakanlığın en kritik faaliyetlerinden birisi olan kaçakçılıkla mücadelede kapsamında, yaklaşık 12 bin ihbar nitelikli bilginin değerlendirmeye alındığını söyleyen Pekcan, "Gerekli operasyonlar süratle gerçekleştirilmiştir. Kendi risk analiz ve değerlendirmelerimiz ile birlikte komşularımız başta olmak üzere pek çok ülkeyle istihbarat paylaşımında bulunarak 2020 yılı içerisinde 8 uluslararası operasyon icra edilmiştir. Salgın nedeniyle kaçakçılığa konu olan 10,8 milyon maske ve 2 milyon 45 bin tıbbi koruyucu ekipmanın yanı sıra 1 milyon adet ilaç ele geçirilmiştir." diye konuştu.

