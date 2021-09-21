Rus rublesinin 2024'e kadar dolar karşısında zayıflayacağı gündeme geldi

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Reşetnikov, rublenin, döviz kurunun zayıf olduğunu düşündüklerini aktararak, dolar karşısındaki konumu hakkında yapılan analizi paylaştı.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, rublenin, döviz kurunun gereğinden fazla zayıf olduğunu düşündüklerini belirterek, "Bu yılın sonu, 2022'nin başına kadar bir güçlenme, ardından 2023'ten itibaren ise kademeli bir şekilde zayıflamasını bekliyoruz." dedi.

REŞETNİKOV, RUS RUBLESİNİN DURUMUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME YAPTI

Reşetnikov, Moskova'da düzenlenen hükümet toplantısında, Rus rublesinin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ZAYIFLAMA YERLEŞİKLERİN AKTİF DÖVİZ VARLIKLARI NEDENİYLE DE YAŞANIYOR"

Rublenin, hükümet ve vatandaşların döviz alımları nedeniyle zayıfladığını ifade eden Reşetnikov, "Rublenin, döviz kurunun gereğinden fazla zayıf olduğunu düşünüyoruz. Bütçe kuralı çerçevesinde döviz alımındaki artışın yanı sıra yerleşiklerin aktif döviz varlıkları nedeniyle ruble zayıfladı." diye konuştu.

İTHALATTA YAŞANAN ARTIŞ VE ULUSLARARASI YATIRIMCI DAVRANIŞLARININ DA ÖNEMLİ ETKİSİ OLDU

Bu yıl ithalatta yaşanan artış ve uluslararası yatırımcı davranışlarının önemli bir etkiye sahip olduğunu vurgulayan Reşetnikov, "Bu yılın sonu, 2022'nin başına kadar bir güçlenme, ardından 2023'ten itibaren ise kademeli bir şekilde zayıflamasını bekliyoruz." dedi.

RUBLE / DOLAR PARİTESİ

Reşetnikov, ruble/dolar paritesinin 2022'de 72,1, 2024'te ise zayıflayarak 73,6 seviyesine gelmesini beklediklerini kaydetti.