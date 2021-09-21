Euro
10.1346
-0.26%
Dolar
8.64
-0.29%
Altın
494.96
0.69%
Borsa
1.386
-0.45%
Bitcoin
373.034
-2.10%
EXEN Coin
22.67
0.22%
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    Rus rublesinin 2024'e kadar dolar karşısında zayıflayacağı gündeme geldi

    Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Reşetnikov, rublenin, döviz kurunun zayıf olduğunu düşündüklerini aktararak, dolar karşısındaki konumu hakkında yapılan analizi paylaştı.
    • AA
    • 21.09.2021 - 17:24
    • Güncelleme : 21.09.2021 - 17:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rus rublesinin 2024'e kadar dolar karşısında zayıflayacağı gündeme geldi

    Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, rublenin, döviz kurunun gereğinden fazla zayıf olduğunu düşündüklerini belirterek, "Bu yılın sonu, 2022'nin başına kadar bir güçlenme, ardından 2023'ten itibaren ise kademeli bir şekilde zayıflamasını bekliyoruz." dedi.

    REŞETNİKOV, RUS RUBLESİNİN DURUMUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME YAPTI

    Reşetnikov, Moskova'da düzenlenen hükümet toplantısında, Rus rublesinin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Dolar/Ruble

    "ZAYIFLAMA YERLEŞİKLERİN AKTİF DÖVİZ VARLIKLARI NEDENİYLE DE YAŞANIYOR"

    Rublenin, hükümet ve vatandaşların döviz alımları nedeniyle zayıfladığını ifade eden Reşetnikov, "Rublenin, döviz kurunun gereğinden fazla zayıf olduğunu düşünüyoruz. Bütçe kuralı çerçevesinde döviz alımındaki artışın yanı sıra yerleşiklerin aktif döviz varlıkları nedeniyle ruble zayıfladı." diye konuştu.

    İTHALATTA YAŞANAN ARTIŞ VE ULUSLARARASI YATIRIMCI DAVRANIŞLARININ DA ÖNEMLİ ETKİSİ OLDU

    Bu yıl ithalatta yaşanan artış ve uluslararası yatırımcı davranışlarının önemli bir etkiye sahip olduğunu vurgulayan Reşetnikov, "Bu yılın sonu, 2022'nin başına kadar bir güçlenme, ardından 2023'ten itibaren ise kademeli bir şekilde zayıflamasını bekliyoruz." dedi.

    RUBLE / DOLAR PARİTESİ

    Reşetnikov, ruble/dolar paritesinin 2022'de 72,1, 2024'te ise zayıflayarak 73,6 seviyesine gelmesini beklediklerini kaydetti.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir