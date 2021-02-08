Sevgililer Günü denince akıllara ilk olarak insanların birbirine "gül" hediye etmesi geliyor. Rusya da Adana'daki gülleri ithal ederek bu yıl sevdiklerini sevindirecek.

Çiçekçiler satış potansiyelinin büyük olduğu 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlıklarını yapıyor. Hem yurt içinde hem de yurt dışındaki siparişlere yetişmeye çalışan çiçekçiler, talebin yoğunluğundan dolayı çok memnun.

Adana’da gül üreticisi Tahir Tayboğa, Sevgililer Günü öncesi başta Rusya olmak üzere İran ve Gürcistan’a gül ihracatı yaptıklarını söyledi.

Rus sevgililerin 'gülü' Adana’dan VİDEO

GÜL PAZARININ HAREKETLİ ZAMANLARI

Sevgililer Günü'nde talebin en yoğun olacağı çiçek sektörünün önü, hükümetin pandemi de özel izin vermesiyle açıldı. Serada tanesi 3 liradan 6 liraya kadar alıcı bulan gül satışı, özel izinden sonra hareketlendi.

Gül üreticisi Tahir Tayboğa, ayda 100 bin gül ürettiğini belirterek, “Şu anda çok yoğunluk var, siparişleri yetiştiremiyoruz. Yetiştirdiğimiz güllerin yüzde 50’sini Türkiye içi, diğer yarısını da yurt dışına gönderiyoruz.” dedi.

"RUSLAR BİZİ MUTLU EDİYOR"

Yurt dışında İran, Gürcistan ve özellikle Rusya’ya gül gönderdiklerini belirten Tayboğa, "Sevgililer Günü nedeniyle Ruslar bizi çok mutlu ediyor. Sevgililer Günü'ne özel gül istiyorlar, yani o gün Rusya’da bir satış patlaması yaşanıyor. Şu ana kadar Rusya’ya 150 bin adet civarında ihracat yaptık." diye konuştu.

"ÇOK İYİ PARA KAZANDIK"

Sevgililer Günü'ne özel, kısıtlamalara ara verilince gül satışının patladığını ifade eden Tayboğa, "Buradan yetkililere teşekkür ediyorum. Gül adeti 2-3 lira bandında giderken şu an da 4-5 lira arasında bizden çıkış oluyor. Çiçekçilerimiz bizden 4-5 liraya toptan alıyorlar, yurt dışına ise 5-6 liradan gönderiyoruz. Sevgililer Günü yüzümüzü güldürdü, ayrıca ihracat yaptığımız için çok iyi para kazandık.” diye konuştu.