Rus turistlerin Türkiye talebini, normalleşme adımları artırdı

Rus vatandaşlarının Türkiye’de tatile yönelik talebi, Türkiye’de koronavirüse yönelik bazı kısıtlamaların kaldırılması nedeniyle artışa geçti.

Türkiye'nin turizm sektöründe önemli bir payı olan Rus vatandaşlarının, kademeli normalleşme adımlarının alınmasıyla rezervasyonlara başvuruları hız kazandı.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) tarafından, başvurularda önemli bir artış yaşandığı açıklandı.

Açıklamada, Türkiye'nin turistik illerinde kafe ve restoranların bir süre önce açıldığı, hafta sonları uygulanan kısıtlamaların ise kısmen iptal edildiğine işaret edildi.

"TUR SATIŞLARI OLUMLU YÖNDE ETKİLENDİ"

Önlemlerin kısmen kaldırılmasının, Rus turistlerin Türkiye’de tatil talebine olumlu yansıdığının belirtildiği açıklamada, “Sektör yetkilileri, kısıtlamaların kısmen de olsa kaldırılmasının Türkiye'ye yapılan tur satışlarını olumlu yönde etkilediğini ifade ediyorlar.” ifadeleri yer aldı.

SEZON BEKLENTİSİ YÜKSEK

Türkiye'ye yönelik talebin, ilkbahar-yaz dönemi için olumlu bir seyir halinde ilerlediği bilgisine yer verilen açıklamada, yaz döneminde Türkiye’ye gelişlerde Kovid-19 testi zorunluluğunun da kaldırılması halinde turist akışında artış yaşanacağına vurgu yapıldı.